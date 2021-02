Tóth Andi egy zárt csoportból kifotózott poszttal bizonyította, hogy Tóth Gabi, bár a nagyközönség előtt sírva fakad a tehetsége előtt, igazából azon van, hogy megalázza. Erre reagált most Tóth Gabi.

Sokat gondolkodtam, hogy írásban reagálok az elmúlt nap eseményeire, de hamar rájöttem, hogy az nagyon hosszú lenne, és vélhetően kevesen olvasnák végig. Kérlek Titeket, hogy hallgassátok meg az alábbi videó bejegyzést! Fontos: Andit nem a háta mögött "bántottam",hanem egy zárt csoportban, melynek ő is tagja volt, véleményt alkottam egy bejegyzéséről! Nem alpári stílusban kritizáltam, nem a tehetségét vontam kétségbe, hanem hangot adtam a véleményemnek, miszerint egy közszereplő nem ilyen üzeneteket kellene, hogy közvetítsen, pláne nem így. Andinak (aki ahogy mondtam, szintén a csoport tagja volt) lett volna lehetősége megvédenie magát, ahogy amúgy ebben a csoportban szokás, de ő más utat választott. Ez a csoport arról szól, hogy valóban szakmabeli és szakma közeli emberek, őszintén megfogalmazhatják a véleményüket, és egy dolog tilos, megsértődni. Elhangoznak pro és kontra érvek, őszintén, kendőzetlenul, és még eddig soha nem volt belőle konfrontalodás. Elém is tartottak már a csoporttagok görbe tükröt, amivel néha fájt szembesülni, de pont az a lényeg, hogy itt olyan kritikákat forgalmazunk meg, amin bizony néha nem árt elgondolkodni. - írta Tóth Gabi, aki egy videót is csatolt: