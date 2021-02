A Biosynex Autotest Covid-19 az első olyan, Magyarországon forgalomba kerülő gyorsteszt, amit otthoni használatra is engedélyeztek.

"Ujjbegyvérrel működik, a dobozban lévő műanyag lemez vályújába kell csepegtetni a vért, utána a teszten lévő ablakot kell figyelni. Ha egy vonal jelenik meg, az azt jelenti, hogy jól végeztük a tesztet, ezt egy C betű jelöli. A következő, az IgM-vonal, friss fertőzést jelent, az IgM típusú ellenanyagok a vérben öt nappal a fertőzés után kezdenek el termelődni, aztán a 10-15. napon érik el a csúcsukat, a harmincadik napra pedig ki is ürülnek. Tehát ha ennél a feliratnál látunk csíkot, azt jelenti, hogy nem túl régen fertőződtünk, egy hónapon belül. A harmadik vonal az az IgG, ami körülbelül a hetedik napon kezd termelődni, de kezdetben még nem igazán mérhető a mennyisége, a csúcsát nagyjából a 21. napon éri el, és onnantól elég hosszan megmarad, körülbelül hat hónapig a fertőzés után IgM-pozitív lesz az ember. Tehát ha csak az IgG és a C jelnél van csík, akkor jól végeztük a tesztet és egy hónapnál régebben fertőződtünk meg. Ha mindhárom csík megvan, akkor 2-4 héttel a vizsgálat előtt fertőződött meg a tesztelő. S bár ez nem minősül hatósági tesztnek, de egyrészt magunk megnyugtatására, és a másokkal való találkozás eldöntésére is segítség. Én megcsinálnám, ha nem tudnám, hogy negatív vagyok."

– mondta Rusvai Miklós virológus az otthon is elvégezgető tesztről - írta a Bors.