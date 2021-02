"Azt már mindenki tudja, hogy a sport számos jótékony hatással bír az életünkben, nincs ez másképp a kismamáknál sem. Csökkenti a terhességi diabétesz, a magas vérnyomás és a koraszülés kockázatát, de a lelkünkre is nagy hatással lehet főleg szülés után" - kezdi a beszélgetést Tánczos Lilla, személyi edző, coach.

Mit szabad illetve mit nem sportolni a kismamáknak? Hogyan kezdjen neki a mozgáshoz egy olyan kismama, aki nem sportol rendszeresen a várandósság előtt?

Az edzések intenzitását és típusát fontos az adott életszakaszhoz igazítanunk. Ebben legjobb, ha már az elejétől szakember segítségét kérjük.

Azok a kismamák, akik már korábban is mozogtak nyugodtan folytathatják, de mindenképp vegyenek vissza a teljesítményből és figyeljenek magukra.

Azok, akik a várandósság alatt szeretnék elkezdeni a mozgást, csak szakember segítségével tegyék, vagy különböző csoportos kismama tornákon vegyenek részt, ahol szintén felügyelet alatt vannak. A legfontosabb, hogy CSAK orvosi engedéllyel kezdjünk el mozogni, hiszen vannak olyan esetek, amikor egyáltalán nem szabad sportolni. A komplikációmentes várandósság esetén heti két, három alkalommal nyugodtan tervezzünk edzéseket.

Milyen sportokat végezhet egy kismama?

Bizonyos sportágak, amiket esetleg előtte végeztünk veszélyt jelenthetnek a magzatra, illetve a terhességre. Pl. labdajátékok, vagy erős futás, tehát ami extrém megterhelést igényel, rázkódással vagy esésveszéllyel jár, ezekről egyelőre le kell mondanunk.

Ezzel szemben pl. az úszás, kismama jóga, tánc, szobabiciklizés a terhesség valamennyi fázisában ajánlott. Tehát figyeljünk arra, hogy mindenképp biztonságos edzéseket végezzünk, hiszen sok változáson megy át a testünk, ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kell.



Mikre kell nagyon vigyázni sportolás közben?

Arra nincs szabály, hogy mettől meddig mozoghatunk, ez egyénenként más. A legfontosabb, hogy HALLGASS A TESTEDRE. Nagyon fontos, hogy a mozgás öröméért csináld, és ne a határaidat feszegesd.

Edzések alatt feltöltődj és kikapcsolódj, ha nem így érzed, változtass és ügyelj a megfelelő mennyiségű, minőségű pihenésre.

Én mindenképp javasolnék az edzések alatt egy pulzusmérő órát, ami figyelmeztet, ha esetleg túl magas lenne a pulzus. Nyilván ezt érezhetjük is, ha kezdünk túlpirosodni, vagy nem érezzük komfortosan magunkat, ilyenkor fontos, hogy lassítsunk a tempón.

Túlterhelés esetén sérülhet a méhlepény, illetve a baba keringésére is ügyelni kell. Ha valaki úgy dönt, hogy az utolsó trimeszterben is folytatja a mozgást, azt mindenképp szakemberrel tegye. Itt már a hangsúly a hátizom erősítésén, nyújtáson és egy kis kardió edzésen van.

Milyen ruhában érdemes végezni a gyakorlatokat? Fontos ezt figyelembe venni?

Edzéseken laza és kényelmes, jól szellőző ruházat legyen rajtad, jó alátámasztást biztosító sportmelltartóval. A folyadékveszteséget mindenképp pótold edzés közben is, tehát erről is gondoskodj a sporttáskád bepakolásánál.

Tehát, ahogy már említettem a legfontosabb, a várandósság alatti sport célja nem a kifáradás és a maximumra való törekvés, hanem az, hogy kellemesen felpezsdülj tőle.