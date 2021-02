A hajfestés egy igazán gyors módja a megjelenésünk felfrissítésének, mégis sokan félnek belevágni. Egyrészt nagyon végleges döntésnek tűnik, másrészt félnek attól, ha egyszer elkezdik, akkor életük végéig folytatni kell. Ez csak néhány azok közül a kétségek közül, amik megfogalmazódnak az emberben, mielőtt elhatároznák magukat



A megváltoztatott hajszín képes kicsit átváltoztatni minket is, de bizonyára ad egy nagy adag önbizalmat, főleg, ha egy régi vágyálmunk teljesül a színnel. Az első lépés megtétele a nehéz, de ha egyszer belevágtunk, rájövünk, apró dolog ez, mégis hatalmas változást eredményezhet. Ha erre vágyunk, akkor fontos, hogy leszámoljunk a hajfestést övező mítoszokkal.

Ha egyszer befestetted, örökké festetni kellEz az egyik legnagyobb tévhit és visszatartó erő. A hajfestés egyáltalán nem jelenti azt, hogy később ne térhetnél vissza a természetes, eredeti hajszínedhez. Ma már, amikor divatban vannak azok a festési módszerek, amelyek nem a hajtőtől kezdődnek, egyszerű lenöveszteni a hajunkat, de az is jó módszer, ha a természetes színéhez legközelebbi árnyalatra festetjük, a többit pedig az időre bízzuk. A lényeg az, hogy van választásunk.

Hamarabb őszülünk, ha idő előtt festetünkEz is egy olyan tévhit, ami visszatartja az embereket attól, hogy megváltoztassák a hajszínüket, és aki nem akarja, annak nem is kell, de ne ez legyen az oka. Az ősz hajszálak mondhatni belülről fakadnak, a festés ezt nem befolyásolja. Biztos, hogy nem talál senki sem több fehér szálat a hajában csak azért, mert színezi azt. Akkor kezdünk őszülni, amikor a pigmentek termelése csökken, ez ellen pedig nem sokat tehetünk, a festést kivéve.

Ritkul a hajunk a festéktőlHabár egykor sok olyan termék volt, amelyek erős igénybevételnek tették ki a hajat, ma már sokkal kíméletesebb szerek vannak a piacon, amik ritkulást biztosan nem okoznak. A szín megváltozatása nem befolyásolja a haj vastagságát, de számos más tényező igen: vitaminhiány, vagy különböző tápanyagok hiányának lehet ilyen hatása.

Károsítja a hajatA haj szépsége a nőknek nagyon fontos, ezért sokan a hajkárosodástól tartva inkább nem festetik be a hajukat. Ez nem teljesen mítosz, de az is lehet. Hogy mennyire károsodik a hajunk a festetéstől az azon múlik, hogy milyen terméket használunk. Ma már bőven vannak olyan szerek, amelyek nem okoznak kárt a hajunknak, mégis ragyogó színt kölcsönöznek neki. Ezen kívül az utókezelés is nagyon fontos, vagyis az sem mindegy, hogy milyen sampont, balzsamot és olajat használunk, és milyen hőhatásnak tesszük ki a szálainkat. Ha egészséges hajat szeretnénk, akkor is festethetjük, de szánjunk időt és kellő figyelmet a hajápolásra, a haj formázására viszont kevesebbet.

Sok macerával járAnnak, aki nem járt fodrászhoz, valóban több macerával jár a hajfestés, de aki mondjuk negyedévente, vagy 3 havonta látogatást tett a fodrászánál, annak ez nem jelent változást. A hajszínt nem is nehéz fenntartani, hacsak nem olyan extrém árnyalatokról beszélünk, mint a halvány rózsaszín, amelyet bizony otthon, rendszeresen kell utókezelnünk, hogy megmaradjon az árnyalat.