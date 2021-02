„Mióta őt elveszítettem, a korábbinál is, még jobban odafigyelek magamra. A mostani helyzetben még inkább tudom, hogy mindent meg kell tennem, hogy erős maradjon a szervezetem. Elkezdtem keresgélni az interneten, és ennek köszönhetően találtam rá egy speciális gyógynövénykúrára. Pár hónapja szedem is, segít a szervezet védekező mechanizmusát megerősíteni, megküzdeni a vírusokkal és baktériumokkal, és most erre különösen nagy szükségem van. Olyan erőben vagyok, mint a legfittebb éveimben" – mesélte Endrei Judit.

Nem csak ő, hanem testvére is az egészséges életmód híve. Rendszeresen gyalogolnak együtt, ezzel is erősítve a köztük levő jó testvéri viszonyt:

„Kis lelkiismeret furdalást érzek amiatt, hogy anyukámat nem noszogattam jobban, hogy éljen egészségesebben. Most a testvéremmel nem követem el ezt a hibát, nagyon figyelek arra, hogy például megóvjuk az ő immunrendszerét is. Szerencsére Erika hallgat is rám, szépen beveszi, amit adok neki, és sosem hagyja ki a közös mozgást sem. Mindig jó testvérek voltunk, és ez így van a mai napig is." – tette hozzá az egykori televíziós.

Endrei Judit nagyon jól tartja magát, csinosabb mint valaha. Ezért is lepődtünk meg, amikor tavaly arról mesélt követőinek, hogy fiatalon nem tartották elég csinosnak a tévézéshez.