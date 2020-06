Endrei Judit nosztalgikus hangulatban volt, és egy kimerítő Facebook posztban mesélt az életéről.



"Imádtam tévézni! Még ma is örömmel gondolok vissza annak a Magyar Televízióban töltött 22 évnek minden pillanatára, percére, és ezt, higgyék el, nem a megszépítő messzeség mondatja velem. 1998-ban, éppen húsz éve pedig úgy döntöttem, elválok a Magyar Televíziótól. Szinte hallom, ahogy felteszi a kérdést, kedves Olvasó, ha annyira szerettem, akkor miért jöttem el? Erre is válaszolni fogok, de sokkal később - kezdte a hosszadalmas posztot Judit, aki azt is elárulta, hogy az egyik tanárja a következőket mondta róla:csúnya is, csúnyán is beszél, de ezzel a kislánnyal mégis megpróbálkozik."