A homoktövis eredetileg Ázsiából származik, de nálunk termesztik és szabadon is megél: védett növény. Amíg Kínában már jó ideje gyógyszerként könyvelik el, Európában még inkább általános erősítőszerként használjuk az őszi-téli időszakban.

A homoktövis vitaminokban gazdag, továbbá - ahogy a színe is jelzi - sok béta-karotin is tartalmaz. Utóbbit a szervezetünk át tudja alakítani A-vitaminná, aminek következtében pozitív hatással van a szemünkre, a bőrünkre és a nyálkahártyáinkra. Különlegessége, hogy B12 is található benne, ugyanis ez a vitamin zömében csak állati eredetű élelmiszerekben fedezhető fel.

Nagy múltra tekint vissza A kis bogyókból nyert olaj rendkívül értékes: kínai császárok gyógyításánál éppúgy használták, mint a legenda szerint Dzsingisz kán katonái erőnlétének fokozására. Az ókori Görögországban a bogyókkal az olimpia megmérettetése előtt álló lovakat erősítették, a homoktövistől ráadásul a szőrük is rendkívül fényes és szép lett.

Nézzük sorban, mi mindenre jó a homoktövis!

Immunrendszer-erősítés, megfázás

A homoktövis a magas C-vitamin tartalma miatt különösen alkalmas immunrendszerünk megerősítésére. Megelőzésre kiváló, de ha már megvan a baj, akkor is sokat javíthat az állapotunkon, megkönnyíti a betegség lefolyását, javítja a közérzetet. Hosszú betegség után pedig kiváló roborálószer.

Látás

A benne található béta-karotinnak köszönhetően jót tesz a szemünk egészségének is.

Emésztés

A- és E-vitaminjaival támogatja a gyomor- és bélrendszer munkáját.

Inkább fagyaszd, mint főzd! A homoktövis savanyú, aromás szupergyümölcs, amelyet magas vitamin- és ásványianyag-tartalma miatt egyáltalán nem ajánlott hőkezelni, mert az kiöli belőle a hatóanyagokat. A fagyasztás is okoz némi károsodást, de messze a legjobb módszer arra, hogy télen is tudjuk fogyasztani, amikor a legnagyobb szükség van a benne lévő vitaminokra.

Szív- és vérkeringés

Olajtartalma támogatja a szivet, a keringési- és érrendszert.

Diéta esetén is ajánlott

Speciális a zsírsavösszetétele, fokozza a zsíranyagcserénket, miközben ellát a szükséges vitaminokkal.

Antioxidáns

Késlelteti a sejtöregedési folyamatokat. Csökkenti a vér koleszterinszintjét és a vércukorszintet

Inditsd a napod homoktövises smoothie-val! Ha egészséges reggelire vágysz, igyál meg egy homoktövises smoothie-t, amibe bármilyen idénygyümölcs mellé passzol egy marék homoktövist, akár fagyasztottan is. Így igazi vitaminbombával indul a napod!

Bőr és haj

A homoktövis külsőleg is rengeteg jótékony hatással rendelkezik. Linolsavat tartalmazó olaját a magokból és a bogyók húsából nyerik ki. A linolsavaknak fontos szerepük van a felső bőrrétegünk táplálásában, segítenek megőrizni bőrünk nedvességtartalmát, továbbá megvédik azt a káros környezeti hatásoktól. A linolsav gyulladáscsökkentő is, hatékony gyulladásos bőrbetegségek kezelésében, mint péáldául az akné. Ezen kívül sebgyógyító, hámosító hatású, jól regenerálja a berepedezett hámot és megállítja a hajhullást. Jót tesz a kötőszöveteknek is, ezért narancsbőr ellen is hatékony.

A szépségipar is használja A homoktövis olaj azonban nem csupán az orvosok körében örvend nagy népszerűségnek, hanem a szépségiparban is. Az argánolajhoz hasonlóan sűrűn használják olyan hidratáló krémekben és kenőcsökben, melyek bőrirritációk, sebek, kiütések és ráncok ellen hatásosak.