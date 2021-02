Habár már kezd kikopni a slágerszavak közül a superfood, hosszú ideig lehetett folyamatosan olvasni újabb és újabb zöldségről, gyümölcsről vagy magról, amelyet az egészséges élet csimborasszójának tartanak. Az nem kétséges, hogy a zöldségek és a magok megfelelő mennyisége egészséges, de valahogy mindig sikerült valamilyen túlzott lelkesedést szítani a leghétköznapibb káposzta iránt is. Egykor az avokádót is kikiáltották szuperélelmiszernek, fogyasztása előnyeinek se vége, se hossza. Nem lehet azt mondani, hogy nem egészséges, ugyanakkor sok kritika is érte azokat, akik nagy mennyiségben kezdték el az avokádó felhasználását, mégpedig azért, mert a beszállítása a szénhidrátkibocsátás növekedésével jár. Mivel ez a kérdés sokakat érdekelt, tudósok igyekeztek kiszámolni, hogy a beszállított avokádó vagy a helyi marhahús fogyasztásával ártunk-e többet a bolygónak, és a húsimádók bánatára a marhahús fogyasztása vesztett. Vagyis az avokádó rajongói megmenekültek az elvonási tünetektől, és lelkiismeret-furdalással sem kell küzdeniük. Továbbra is kenhetjük pirítósra, tehetjük salátába, és nem csak a húsának fogyasztása egészséges, hiszen afelől sem lehet kétségünk, hogy az, de a belőle készült olajat is nyugodtan használhatjuk, mert az is nagyon előnyös az egészségünknek. Ráadásul éppen ideje, hogy egy a kókuszolajat és az olívaolajat letaszítsák a trónról.

Támogatja a szív-és érrendszer egészségétAz avokádóolajban található telítetlen zsírsavak támogatják a szív-és érrendszer egészségét. Érdemes tehát beépíteni az étrendünkbe, mert a magas vérnyomás kialakulásának esélyét is csökkenthetik.

CukrobetegségA cukorbetegség manapság komoly problémát jelent, és nagyon sokakat érint. Az olajban található egyszeresen telítetlen zsírsavak a cukorbetegség kialakulásának esélyét is csökkenthetik a vércukorszint egyensúlyban tartásával.

Az ízületi gyulladás tüneteit is enyhíthetiAz ízületi gyulladások képesek megkeseríteni az ember életét és nem könnyű velük leszámolni. Ha fel akarjuk vele venni a harcot, akkor érdemes bevetni az avokádóolajat is. Vizsgálatok szerint ugyanis képes csökkenteni a fájdalmas tüneteket és a merevséget.

A szemünk egészségét is támogatjaAz avokádóolajat a szemünk egészségének megőrzéséért is érdemes fogyasztani, méghozzá magas luteintartalma miatt. Ezt a szervezetünk nem tudja magától előállítani, ezért táplálék formájában kell bevinnünk. A lutein nélkülözhetetlen a látáshoz, ugyanis elnyeli és semlegesíti a nap káros sugarait, a kék fényt, amely a szemben károsodást okozna. Ezáltal csökkenti az idősebb korban bekövetkező szembetegség, a makuladegeneráció kialakulásának esélyét.

Ínyünkre valóHa vérző, fájó, vagy duzzadt ínnyel, esetleg rossz lehelettel szembesülünk, akkor gyanakodhatunk, hogy ínybetegséggel van dolgunk. Az avokádóolaj fogyasztása segíthet megelőzni ezek kialakulását, mivel gyulladásgátló hatással rendelkezik.