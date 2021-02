Az asztrológia az élet minden területén hasznos tanácsokkal szolgálhat, például abban is segíthet, hogy mit és hogyan főzzünk, ha egy Ikrek vagy egy Vízöntő a vendégünk, de azt is elárulja, hogy az egyes csillagjegyek milyen ételeket készítenek tökéletesen.

Oroszlán - Úgy lakmározik, mint egy király

Az Oroszlánok az ínyencek ínyencei. Nem csak az ízek harmóniájára figyelnek, a tálalásra is kiemelt figyelmet fordítanak. Nagyra értékelik a művészien elrendezett étel-kompozíciókat. Azt tartaják, az étkezésnek élménynek kell lennie. Mindemelett tudatosan étkeznek, lassan és megfontoltan esznek, emiatt általában karcsúak maradnak. A nyelvhal, a vadlazac, és a különlegesebb tengeri herkentyűk az Oroszlán kedvencei közé tartoznak, de szívesen fogyasztja és készíti el a töltött húsokat is. Édességek helyett inkább gyümölcsöket fogyaszt, a trópusi fajtákat kedveli.

Szűz - Óvatos duhaj

A Szűzek étkeznek a legtudatosabban a csillagjegyek közül, sok esetben vegetáriánusok vagy vegánok. A zöldségek minden fajtáját jól ismerik, és bármit el is készítenek belőlük. A babtól elkezdve a kelbimbón át gyakorlatilag mindent szeretnek. Gyakran készítenek wokos ételeket, de az igazi kedvencünk az olasz minestrone leves. Ha egyszer a Szüzek vacsorára hívnak, biztosak lehetünk benne, hogy tökéletes esténk lesz, ugyanis igazi perfekcionisták a konyhában.

Mérleg - Gondtalanul szereti élvezni az ízeket

A Mérleg a szemével eszik, fontosak számára a részletek. Stílusosan terített asztal, a tényérra komponált tészta - ettől ragyog a Mérleg szíve. Szereti az ayurvédikus konyhát, rajong a fűszeres ételekért. A desszertek közül mindig valami könnyű, gyümölcsös édességet választ. Enni akkor szeret a legjobban, ha nem nekik kell a konyhában tevékenykedni. Egy Mérleg tehát hálás vendég, de nem a legjobb vendéglátó.

Skorpió - A sokoldalú

A Sorpiónak elvárásai vannak az ételeket illetően: legyen érzéki és szórakoztató, ami a tányérjára kerül. A tápláló, fűszeres és csípős ételeket szereti, de szinte mindent szívesen fogyaszt, ezért a csillagjegyek közül a leghálásabb vendég. Szenvedélye az osztrák konyha, különösen az olyan desszerteket értékeli nagyra, mint a császármorzsa vagy az almás rétes.

Nyilas - Lényeg a rafinéria

A Nyilasok szeretnek kipróbálni új ízeket, fontos számukra a változatosság. Szívesen fogyasztanak ázsiai ételeket, különösen a thai konyha áll közel a szívükhöz. Szeretik különleges desszertekkel lenyűgözni vendégeiket, náluk sült, cukros tökvirág is kerülhet az asztalra. A Nyilas nők nagyon figyelnek az alakjukra, sokszor esznek friss zöldséget vagy gyümölcsöt, de egy könnyű tésztasalátával is tökéletesen jóllaknak.

Bak - Az ördög a részletekben lakozik

A Bakok az élet minden területén rendkívül hatékonyak és teljesítményorientáltak, nem könnyű őket lenyűgözni. Egy tál ételben is meg kell hogy találják azt, ami megragadja a figyelmüket, felkelti az étvágyukat. Ők is eszerint tálalnak, ha főznek. Szeretik a könnyű, halas ételeket, húsok közül a baromfit részesítik előnyben. A Bakok is igazi zöldségrajongók, köretként a burgonyát fogyasztják legszívesebben. A csokoládé fontos része az életüknek, sokszor stresszoldásra is használják, ezért ha megvendégeljük őket, egy pohár csokikrémmel zárjuk a menüt.