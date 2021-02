Gáspár Evelin tavaly számolt be róla, hogy kapcsolata egy hosszan tartó barátságból alakult át szerelemmé a pandémia alatt. Sajnos a kapcsolat egy év után véget ért és Evelin azt is elárulta, mi ennek az oka.

Az Este nyolckor Lakatos Leventével című műsorban mesélte el a sztárcsemete, hogy párkapcsolataiban visszatérő motívum a megcsalás. Eddig három hosszú kapcsolata volt, kettő kétéves és egy egyéves. Második komoly kapcsolatában szemműtéte után lábadozott, amikor rossz érzése támadt. Éjjel arra ébredt, hogy sír és rögtön jött a megérzés, hogy a párja valami rosszat csinál - írja a nuus.

„Másnap elmentem hozzá, és soha nem turkáltam a telefonjában, de akkor kifigyeltem a kódját, beléptem, és ott volt egy beszélgetés egy nővel... Először még nem vallotta be, azt mondta, csak csókolóztak. Otthagytam, hazamentem, aztán kis idő múlva ott állt az ajtómban sírva, és bevallotta, hogy lefeküdt ezzel a nővel, megcsalt" – mesélte Evelin.

Sajnos a múlt most is megismétlődött, legutóbbi kapcsolatának is megcsalás vetett véget:

„Pont december 23-án azon kaptam, hogy a volt barátnőjével irkál."

Evelin még soha nem csalta meg egy párját sem és nem is szeretne ilyen kapcsolatban benne lenni. Most azon van, hogy megértse a miérteket és lezárja a múltat, hogy ez soha többet ne ne forduljon elő.