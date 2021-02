A mára igazi dívává váló énekesnőt, az Ének iskolájában még kislányként ismerhette meg az ország. Majd Timi néhány év múlva az X-faktorban is megmutatta nem mindennapi tehetségét. Tavaly januárban pedig egy saját szerzeménnyel A Dal színpadán volt látható.

Azóta több mint egy év telt el, és az aranytorkú lány szinte teljesen újjászületett.

A tavalyi évben sokaknak okozott kellemetlen napokat a koronavírus okozta bezártság. A fiatal énekesnő nagyon szerencsésnek érezheti magát, hiszen számára stabilitást, magabiztosságot, és szerelemet tartogatott a 2020-as év.

Timi átalakulása szemmel látható. Évekig rejtegette magát, ám most, mindenki előtt ledobta a textilt és egy falatnyi szexi fehérneműben pózolt a kamera előtt. Ezzel egyszerre két régi álma is valóra vált.

- Mindig nagyon tetszettek a dögös fehérneműs képek, vágytam rá, hogy egyszer rólam is ilyen fotók készüljenek. De legbelül soha nem hittem el, hogy egyszer tényleg elégedett leszek azzal a nővel, akit a tükörben és a képeken látok, elfogadtam, hogy kövér vagyok – kezdte Timi a Life.hu -nak.

Gyerekkorában számtalan bántást és csúfolást kellett átélnie, mert már az általános iskolában is kitűnt a társai közül.

Sokkal magasabb, és ebből kifolyólag nehezebb is voltam, mint a kortársaim. Az is előfordult, hogy mamutnak csúfoltak. Gyűlöltem magam, amiért nehéz és magas vagyok – emlékezett vissza Timi, aki most joggal temetheti el a múltat, hiszen bomba formában van. Ő maga mégis úgy véli, hogy még néhány kiló mínusz hiányzik a tökéletes alak eléréséhez, de a korábbi évektől eltérően most nem a koplalás, hanem az életmódváltás mellett tette le a voksát.

- Az elmúlt évek alatt mindenféle diétát és fogyókúrát megcsináltam, de egyik károsabb volt, mint a másik. Tavaly, amikor szerepeltem A Dal-ban napokig nem ettem semmit a fellépés előtt, és az ájulás széléről mentem ki a színpadra énekelni.

Annyira legyengültem, hogy énekelni sem maradt erőm. Most kalóriaszámolással, és rendszeres sporttal tartom karban a testem. Az édességről nem tudok lemondani, ezért minden nap eszek csokit, vagy sütök valami egészséges süteményt. Még nem értem el a kitűzött célomat, de tudom, hogy ha elég kitartó vagyok sikerülni fog. A szerelmem és a családom szerint már most is nagyon vékony vagyok. Elsősorban ezért születtek a képek is.

Régóta álmodoztam arról, hogy rólam is készüljön egy fehérneműs dögös sorozat. Mivel az egész eddigi életemben most vagyok a legvékonyabb, úgy éreztem, hogy ennek most jött el az ideje – mesélte boldogan Timi, aki végre elégedett azzal, amit a képeken lát.

A képre kattintva galéria nyílik!

Ráadásul a párjával szerelmesebbek, mint valaha.

- Tudom, hogy sok párkapcsolatot próbára tett az összezártság, de nálunk éppen az ellenkezője történt. Közelebb vagyunk egymáshoz, mint valaha, sőt belefogtunk egy hatalmas közös projektbe is. Felújítottuk a lakásunkat, ahol már egy éve együtt élünk. Az emelettel és a kerttel nyáron elkészültünk, már csak a földszint utolsó simításai vannak hátra.