Ördög Nóra szerint a kisbolt működése szempontjából nagy előny, hogy ismert emberek és több platformon is tudnak szólni az emberekhez.

"A jól bejáratott kommunikációs csatornáinkon eljutott a kisbolt híre messzire, úgy látom, más vállalkozások ezzel a résszel küzdenek a leginkább. Ugyanakkor nem szabad belekényelmesedni, a hírnév miatt egyszer sokan eljönnek, hogy megnézzék, mit hoztunk össze, de visszatérni csak akkor fognak, ha valóban jó, amit csinálunk. És igen, az ismertség másik oldala, hogy folyamatosan nagyító alatt vagyunk, mindig a topon kell lennünk, mert a negatív hír is ugyanilyen gyorsan terjed, sőt, talán még gyorsabban. Nagyon sokan voltak szkeptikusak velünk kapcsolatban, de remélem, hogy meggyőztük a kétkedőket" - olvasható a műsorvezető Hello Biznisznek adott interjújában.

Nóriék annyira szeretik a Balatont és környékét, hogy gyakran felmerül bennük, hogy végleg leköltöznek akarattyai nyaralójukba.

"Nagyon szeretünk a Balatonnál lenni, időről időre fel is merül a költözés gondolata. Balatonakarattya 45 percre van Budapesttől, az ingázás is vállalható lenne, de ugyanez fordítva is igaz: nagyon gyorsan ott tudunk lenni bármikor. Szóval egyelőre maradunk a kétlaki létnél" - magyarázta Nóri.

Az ismertségnek azonban sok árnyoldala is, amivel Nóriék is nap mint nap szembe találják magukat. Nóri a napokban osztotta meg a közösségi oldalukon, hogy csalók próbálnak visszaélni a nevükkel és pénzt ígérnek a követőknek.

"Ezek a hamis oldalak a legtöbbször külföldről vezérelt, adathalász, csaló robotok, szinte lehetetlen felkutatni a forrást. Ezért van szükség a Ti segítségetekre is, kérlek, ha ilyen oldallal találkoztok, jelentsétek, hátha együtt többet érünk el! Ezek az ál-oldalak pénzt ígérnek, regisztrációt kérnek, játékra invitálnak és még közös ismertető jegyük, hogy a képek, videók mellé írt szövegek általában tele vannak nyelvtani, helyesírási hibával" - olvasható a kétgyermekes édesanya bejegyzésében.