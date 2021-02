Bár még februárt írunk, két hét múlva beköszönt a tavasz, így nem árt, ha lassan elkezdjük felkészíteni a bőrünket is az új évszakra. Hiszen, ami télen megfelelő arcápolási rutin, az tavasszal és nyáron egyáltalán nem biztos, hogy az.

A bőrünknek egészen más ápolásra lehet szüksége télen, mint tavasszal vagy nyáron, így érdemes ilyenkor az eddigiektől eltérő típusú termékeket választani, illetve kissé módosítani az arcápolási rutint is. Azzal kapcsolatban, hogy mit szerezzünk be már most, mire ügyeljünk a tavaszi arcápolásnál Beraki-Graff Dóra, sminkmester-kozmetikusad nekünk néhány hasznos tanácsot:

Miről szól a tavasz? A feltöltődésről! Ahogy a természet felébred, úgy a bőrünket is fel kell ébreszteni, felfrissíteni az évszaknak megfelelően. A szeszélyes időjárás azonban képes a bőrápolási rutinunkat is megnehezíteni, nekünk pedig sokkal rugalmasabban kell hozzáállnunk, hiszen egyik napról a másikra átléphetünk a hidegből a melegbe, a szeles esőből a szikrázó napsütésbe. Ez pedig komoly kihívás a bőrnek! Mit tehetünk?

Cseréljük le a télen jól bevált, megszokott, tápláló, esetleg zsírosabb arcápolónkat valami könnyedebb textúrájú krémre, szérumra. Ez nem azt jelenti, hogy így kevesebb hatóanyagot juttatunk a bőrünkbe, csak azt, hogy olyan terméket ajánlatos tavasztól őszig használni, amely vízbázisú és könnyebben felszívódik.





! Térjünk át a növényi enzimes peelingekre, amelyek nem annyira agresszívek, mint a kémiai hámlasztók, és napsütéses időben – akár érzékeny bőr esetén is - biztonsággal használhatóak. Végül, de nem utolsó sorban soha, semmilyen körülmények között ne feledkezzünk meg a fényvédelemről! Télen is nagyon fontos, hogy óvjuk az arcbőrünket a káros UV-sugaraktól, de tavasztól, erre fokozottan érdemes odafigyelni és minden nap magas – én az SPF 50-et ajánlom – faktoros fényvédőket használni az arckrém fölé/ smink alá.

Ha ezeket a tanácsokat megfogadjuk, máris sokat tettünk azért, hogy tavasszal kis csodálatos legyen az arcbőrünk.