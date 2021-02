Ezen a héten a Merkúr még retrográd, így továbbra is kerülendő a jelentős szerződések megkötése és olyan ígéretek szabadon engedése, amikről már előre tudjuk, hogy nem, vagy csak nehezen megvalósíthatók. Mindemellett remek ötletek pattannak ki a fejünkből, ezeket érdemes lejegyzetelni, rendszerezni, és jövő héttől aktívan dolgozni a megvalósításon.

2021. február 15., hétfő a ♈ban (Növő hold, Kos)A táplálkozás napja, bátran egyél és igyál kedvedre. Jó nap szeretetre, figyelemre, s fura csavar, hogy mégis óvatosan kell bánni a mai nap energiáival, mert túlságosan elragadhatnak bennünket az érzelmeink.

2021. február 16., kedd a ♈ban (Növő hold, Kos)A csend teremt ma valódi eredményt, mert ha fülelsz, remek információkhoz jutsz. Emellett a kapkodás kerülendő! Csak tegyünk eleget minden kérésnek, ami befut hozzánk. A dolgok, történések, emberek megmutatják valódi oldalukat.

2021. február 17., szerda a ♉ban (Növő hold, Bika)Fontos, hogy lendületesek és bátrak legyünk minden helyzetben. Ahogy kezdődik a reggel, úgy záródik a nap. Minden eldobott bumeráng visszatér, úgyhogy csak okosan hajigáljunk bármit is...

2021. február 18., csütörtök a ♉ban (Növő hold, Bika)Gondoljuk át alaposan a közelmúlt eseményeit, s megérthetjük, mi és miért történt jól, vagy miért akadt el valaminek a megvalósítása. Adakozzunk, támogassunk mindenkit, aki hozzánk fordul segítségért.

2021. február 19., péntek az ♊ben (Növő hold, Ikrek)Leterhelő és bonyodalmakat rejtő nap, ezért legyünk egész nap határozottak és magabiztosak, higgyünk a jóban és adjunk teret az önfejlesztés lehetőségének. Bármilyen teendőnk van, azt teljes odaadással csináljuk.

2021. február 20., szombat az ♊ben (Növő hold, Ikrek)Érdekes információkhoz jutunk, akkor is, ha azokat nem keressük. Legyünk nyitottak mindenre, mindenkire, s nem utolsó sorban a belső hang üzeneteire. Családunk és szeretteink kerüljenek fókuszba.

