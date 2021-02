A Sztárban Sztár döntőse belépett utolsó harmincas életévébe. A szexi énekes őszintén mesélt arról, hogy hogyan tekint az idő múlására, és felidézte az eddigi legemlékezetesebb születésnapját is.

Az idei születésnap többszörösen rendhagyó Csaba számára. Elsősorban azért, mert belépett az utolsó harmincas évébe, és az ünneplés sem lehet olyan, mint a korábbi években. Pedig saját bevallása szerint ez is csak egy ugyanolyan nap, mint az összes többi.

- Minden úgy történik ezen a napon is, mint tegnap, vagy tegnapelőtt. Nem tulajdonítok neki nagy jelentőséget. Ugyanúgy dolgoztunk a stúdióban, mint a hét többi napján, de utána meglátogattam a családomat, hogy félig meddig együtt ünnepelhessünk.

A vírus miatt már hónapok óta nem megyek be Anyukámékhoz a lakásba, csak a kerítésen keresztül látjuk egymást – kezdte Csaba, akinek még ennek ellenére is finom szülinapi ebédben volt része.

Anyukám a kocsi tetején tálalta a menüt, és a tortát. Legutóbb karácsonykor is így vacsoráztunk együtt. Nagyon féltem őket, ezért bevállalom, hogy inkább kint a kocsiban eszem – mondta az énekes, aki a Life.hu kérésére az eddigi legemlékezetesebb születésnapi buliját is felidézte.

A tizennyolcadik szülinapom nagyon durva volt. Két hétig tartott, és szó szerint éjjel nappal buliztunk. Mindent megtettem, amire egy tizennyolc éves vágyik. Felszabadító érzés volt, hogy ha egy boltban elkérték a személyi igazolványomat, akkor azt látták, hogy hivatalosan is felnőtt vagyok.

Csaba mára úgy érzi, hogy a kor csak egy szám, ami tulajdonképpen semmit nem jelent, inkább csak a tudatalattink foglalkozik vele.

- Számomra az idő múlása csak amiatt fontos, hogy tudjunk célokat kitűzni, és tíz év távlatában, amikor számot vetünk, elégedettek legyünk azzal, akikké váltunk, és amiket elértünk. A zenekarom tagjaival úgy érzzük, hogy a legtöbb dolog, amit annakidején elterveztünk sikeresen megvalósult. Az elmúlt egy évben csak a koronavírus szabott gátat nekünk.

Csaba és zenekara a sorra lemondott koncertek idején, az időben felszabadult napokat szomorkodás helyett kemény munkával töltötte.

- Az eddigi években annyira sokat koncerteztünk, hogy alig volt időnk új dalokat írni, és klipeket forgatni. Most végre befejeztük az egykor félbehagyott alkotásokat, és több új dalt is írtunk. Végre van időnk, hogy felvegyük őket a stúdióban és klipeket készítsünk hozzájuk. Az instrumentális, őszinte vonalon maradunk, de nem szeretnénk depressziós, szomorú dalokat írni. Ahogy nekünk, az embereknek is pörgésre, vidámságra van szüksége. Ezért egy kis színt szeretnénk vinni a szürke hétköznapokba.Két legújabb számunk az Ugyanúgy szép, és a Bárhogy kérném rövid idő alatt listavezető lett a rádiókban. Bízunk benne, hogy az eddig csak halvány ceruzával beírt, nyáron várható koncertjeink megvalósulhatnak majd, és újra együtt bulizhatunk a közönségünkkel.