A zűröktől és botrányoktól híres szőkeség életéről szóló dokumentumfilm sokakat mélyen megérintett. Többen csatlakoztak a Britneyt támogató mozgalomhoz is.

Ahogy korábban megírtuk nemrég jelent meg a Britney Spears botrányos életéről szóló dokumentumfilm, amelyben Justin Timberlake-kel való kapcsolatáról is szó esik.Kiderült, hogy az énekes több alkalommal is próbált előnyt kovácsolni az énekesnővel való szakításából, ezért a közelmúltban nyilvánosan bocsánatot is kért tőle.

A dokumentumfilm annyira megérintette a rajongókat és egyes sztárokat is, hogy #FreeBritney néven mozgalmat indítottak az énekesnő megmentésére. A kezdeményezéshez több világsztár, például Sarah Jessica Parker is csatlakozott - írta a Mirror.

A megrázó filmből az is kiderül, hogy Britney már 13 éve küzd az édesapjával, aki szerint az énekesnő nincs stabil mentális állapotban.

2008-ban az énekesnőt ideiglenesen az apja és az ügyvédje gyámsága alá helyezték. Ez azok után történt, hogy az énekesnő többször is összeomlott a nyilvánosság előtt. 13 éve már, hogy az édesapja rendelkezik a vagyona fölött is.