Az adott évszaknak megfelelő, helyi zöldségek és gyümölcsök frissebbek, vitaminban és tápértékben gazdagabbak, mivel nem utaznak több ezer kilométert, arról nem is beszélve, hogy így a helyi termelőket is támogatjuk.

Igaz, két hét múlva hivatalosan beköszönt a tavasz, ám még most sem késő falatozni a tél legegészségesebb zöldségeiből.

Káposzta

Ki gondolná, hogy az eredetileg Ázsiából származó, de mára már az egész világot meghódító káposzta kész csodaszer. A káposzta igazi C-vitamin bomba, így kiválóan erősíti az immunrendszert, ami a téli hónapokban nagyon jól jön. Magas aminosav tartalma miatt hatásosan csökkenti a gyulladásokat, kezeli a gyomorfekélyt, de a benne található antioxidánsoknak köszönhetően felveszi a harcot a bőr öregedésének látható jeleivel is. Kalóriatartalma alacsony, így előszeretettel alkalmazzák különféle diétákban, de egyes kutatások szerint – a lila változat – az Alzheimer-kór megelőzésére is alkalmas.

Fekete retek

A fekete retek szintén egy olyan téli növény, amelyet bár a modern háziasszonyok kevésbé kedvelnek, mégis érdemes beiktatni a hideg hónapok étrendjébe, hiszen tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal és rosttal. A fekete retket már az ókori Egyiptomban is előszeretettel fogyasztották illetve gyógyításra is alkalmazták. Nálunk késő ősztől kapható és a téli időszakban remek A-, B-, C- és E-vitamin forrás. Emellett vasat, magnéziumot és cinket is tartalmaz. A fekete retek kiválóan alkalmazható köhögés, orrdugulás, torokfájás esetén, jó hatással van az emésztésre, erősíti a májat valamint vízhajtó és méregtelenítő tulajdonságokkal is rendelkezik.

Sütőtök

Ez a narancssárga finomság igazi csemege a téli hónapokban. Amellett azonban, hogy rengeteg ízletes étel készíthető belőle – levesek, sütemények, pürék, krémek -, gyógyító ereje sem elhanyagolható. Magas A-, B-, C-vitamin tartalma miatt kiváló immunerősítő, a benne található béta-karotin a látás éber őre, míg magas antioxidáns tartalma kiválóan ellensúlyozza a szabad gyökök káros hatásait. Ráadásul nemcsak a húsa kész vitaminbomba, de a magja is igen értékes a fitoösztrogéneknek köszönhetően, sőt egyes kutatások szerint, a tökmagban található egyéb anyagok enyhíthetik az álmatlanságot, sőt a depresszió tüneteit is.