Hihetetlen dolgot mutatott meg testén a One Direction sztárja.

Harry Edward Styles angol énekes, dalszerző és színész eddig titkolta, hogy négy mellbimbóval született. Most viszont mindenkinek megmutatta.

Styles elmondta, hogy a szokatlan kinövés soha nem okozott neki problémát. A járulékos emlőt egy egyszerű műtét során maradéktalanul el tudják távolítani.

2012 végén együtt volt Taylor Swift énekesnővel, majd egy ideig randizott Kendall Jennerrel is. Vagyona 60 millió font körül van, és rendre szerepel a leggezdagabb 30 alatti brit zenészek listáján is. Így valóban semmi ok a panaszra - írt az Origo.