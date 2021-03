A téli, szélsőséges időjárás nagyon meg tudja viselni a bőrt. A tavasz közeledtével az ember úgy érzi, valósággal újjászületett, hála a napsütésnek. Épp ezért fontos, hogy azon túl, hogy téli ruhatárunkat tavaszira váltjuk, szépségápolási termékeinket is az évszaknak megfelelőre cseréljük. Cikkünk abban nyújt segítséget, hogyan ápold tested a tavasz közeledtével.

ArcápolásArcbőrünk különösen ki van téve a szélsőséges időjárásnak. A csípős hideg és a túlfűtött helyiségek közötti mászkálás csökkenti a bőr nedvesség és zsírtartalmát, ezért a jó idő beköszöntével érdemes felébreszteni az arcbőrt.

Válassz olyan arctisztító készítményt, ami egyszerre hidratálja a száraz részeket, és hozza rendbe a zsíros részeket. A télen használt hidratálókrémet is érdemes olyanra váltani, ami nem tartalmaz extra zsírt vagy olajat, és könnyen felszívódik. Emellett bátran beruházhatsz egy olyan, bőrtípusodnak megfelelő krémre, ami megóvja bőrödet a nap káros sugaraitól.

Tavasszal az otthoni arcápolás mellett erősen ajánlott ellátogatni egy kozmetikushoz, aki akár archámlasztással, akár más, arcod állapotának megfelelő kezeléssel gyönyörűvé varázsolja arcbőröd. Ne feledd, hogy a tavasz a megújulásról szól, és egy kis kényeztetés mindenkire ráfér!

Otthoni tipp: mézes-joghurtos arcpakolásHa igazi regeneráló pakolásra vágysz, hívd segítségül a mézet és a joghurtot. Keverj össze két teáskanál élőflórás joghurtot 2 teáskanál mézzel, kend fel az arcodra, hagyd fent 15 percig, majd langyos vízzel öblítsd le. Hetente egyszer, de akár kétszer is felviheted az arcodra.

Hajápolás

Akárcsak a bőrödnek, a hajadnak sem kedvez a téli hideg. Ennek nyoma legelőször a hajvégeken látszik, amik általában töredezettek és szálkásak. Bár több hatásosnak bizonyuló hajvégápoló van a piacon, azt tanácsoljuk, menj el fodrászhoz, és szabadulj meg a menthetetlen hajrészektől, nehogy a sérülés még feljebb kússzon. A tavaszi megújulás részeként amellett, hogy érdemes megválnod a töredezett hajvégektől, bátran vállalj be egy vagányabb hajszínt. A fodrászod biztosan segíteni fog, hogy megtaláljátok a lehető legtökéletesebbet.

Otthoni tipp: hajvégápoló olajHa a te hajad is töredezett és igénybevett, mindenképp próbáld ki ezt a hajvégápoló olajkeveréket. Keverj össze 10 ml olívaolajat, 5 ml jojobaolajat, 5 ml ricinusolajat, és kend fel a félszáraz hajvégeidre. Rendszeres használattal hamar látható az eredmény, és búcsút inthetsz a töredezett hajnak.

PedikűrNem is gondolnád, milyen közel van a szandik, a saruk, és a papucsok korszaka. Kora tavasszal érdemes ellátogatni egy pedikűröshöz, de otthon is megoldhatod a lábápolást. A legfontosabb, hogy pedikűr előtt áztasd a lábad, számolj le a bőrkeményedéssel, tedd rendbe a körmeid, nyugodtan lakkozd is ki őket, majd hidratáld vastagon lábápoló krémmel. A tuti hatás érdekében bújj meleg zokniba, és a lábaid olyan puhák lesznek, akár a babapopsi.

Otthoni tipp: mézes-hagymás lábápolásAkárcsak az arcra, vagy a kézre, a lábra is készíthetsz maszkot. A hagymás-mézes keverék visszaadja a sarok szépségét, és megpuhítja az érdes bőrt. Párold puhára a hagymát, pépesítsd, adj hozzá egy kanál mézet, keverd össze, majd kend fel a sarok érdes területeire. Csomagold fóliába a lábad, húzz rá egy meleg zoknit, hagyd hatni 40 percig, töröld le száraz ruhával, majd meleg vízzel mosd le.