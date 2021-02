Árpa Attila és Tomán Szabina házasságuk alatt sem osztották meg kapcsolatuk részleteit a nyilvánossággal, és a válásuk is hasonlóan zajlott. Most azonban a színész elárulta, miért let vége a házasságuknak.

"Megváltoztunk már egy idő után, hiszen tizenkét évről beszélünk. Egyszer csak azt vettük észre, hogy már nincs igazán mit mondanunk egymásnak. Kiszerettünk egymásból, igazából csak ennyi történt. Mind a ketten vagyunk annyira romantikusak és érzelmi emberek, hogy úgy gondoltuk, nem fogunk belefásulni egy olyan párosba, ahol szerelem már nincs, de ott a gyerek, meg a közös ház, és rutinból, megszokásból és kényelemből együtt maradunk" - mondta a Blikknek a színész. Bevallotta, azért az utóbbin is elgondolkodtak.

"Nagyon sokan így csinálják, és mi is azon gondolkodtunk, hogy legyen ez. Aztán eldöntöttük mind a ketten, hogy nem, nekünk még van dolgunk az életben másokkal esetleg. Nem az történt, hogy valaki valakit megcsalt, de nem véletlen, hogy a válásunk több mint három évig tartott. Nem azért, mert bonyolult volt, hanem mert nem siettünk sehova" - árulta el Attila. Hozzátette, büszke volt felesége üzleti sikereire.