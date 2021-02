Eugénia hercegnő kisfia a múlt hétvégén született, de a nevét akkor nem jelentették be: most elárulták.

Eugénia hercegnő és férje Jack Brooksbank első közös gyermeke az elmúlt héten született, a büszke szülők Instagram-oldalukon számoltak be akkor az örömhírről. A kicsi nevét azonban egészen eddig nem közölték.

Most egy újabb posztban mutatták be a követőknek a kisfiút, és természetesen már a nevét is elárulták: a gyerek a Philip Hawke Brooksbank nevet kapta.