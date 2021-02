Yvonne Dederick lánya is szeret szexis képeket közzétenni Instagram-oldalán: legutóbbi is forróra sikerült.

Yvonne Dederick lánya büszke idomaira, ezért a legtöbbször nem is takargatja őket. Édesanyja nemrég be is számolt arról, hogy a kommentelők felháborodtak a meztelen jógás fotóin, pedig azokat egy mozgalom jegyében osztotta meg a sztárcsemete. Mardollnak ez azért nem szegte kedvét, hiszen mostani fotója is elég szexire sikerült.