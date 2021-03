Az edzés hatékonysága nem csak azon múlik, hogy abban a 45 percben vagy 1 órában mennyire hozzuk ki magunkból a maximumot. Ha a leghatékonyabbak szeretnénk lenni, akkor már az edzés előtti rutinra, szokásokra is oda kell figyelni. Nem is hinnénk, milyen apróságnak tűnő dolgok képesek befolyásolni a teljesítményünket.

Az edzés előtti szokásaink segíthetik és támogathatják is a teljesítményünket, de akadályozhatnak is abban, hogy igazán kihozhassuk magunkból a maximumot. A hibákat nagyon könnyű kiküszöbölni, amennyiben tudjuk, hogy mik azok, amiket nem szabad edzés előtt elkövetnünk. Íme, néhány olyan szokás, amivel ideje felhagynunk.

1. Üres gyomorral edzünkSokan végeznek kardiógyakorlatokat éhgyomorra, méghozzá azért, mert úgy gondolják, hogy ebben az esetben a mozgáshoz szükséges energiát a testünkre rakódott, és lemozogni kívánt zsírréteg szolgáltatja, vagyis gyorsabb fogyást eredményezhet az, ha nem eszünk edzés előtt.

Ez azonban nem feltétlenül igaz, mert bevitt energia híján előfordulhat, hogy a teljesítményünk jóval alacsonyabb lesz, vagyis hiába nem vittünk be kalóriát, nem is leszünk olyan hatékonyak, nem tudunk annyi kalóriát elégetni. Ezen kívül a testünk elkezdhet fehérjéket használni üzemanyagként, pedig arra az izomépítéshez nagy szükség volna.

2. Túl sok folyadék edzés előttA hidratálás edzés előtt, közben és után is nagyon fontos, de a jóból is megárt a sok. Ha többet iszunk a kelleténél, akkor a testünk megpróbálja kiegyensúlyozni az ásványi sók szintjét, ami rosszabb esetben szédülést is okozhat. A legjobb, ha közvetlenül edzés előtt és közben csak egy-két korty vizet fogyasztunk, a nagyobb mennyiséget igyekezzünk bevinni az edzés előtti 1-2 órában.

3. Szundikálás edzés előttEz főként azokra vonatkozik, akik munka után szoktak edzeni, és előtte még lepihennek egy kicsit. Habár nem rossz ötlet néhány percre ledőlni, hogy kicsit feltöltődjünk, túlzásba sem szabad vinni. Egyrészt azért, mert jóval nagyobb eséllyel halasztjuk el az edzést, ha elalszunk, másrészt pedig a hosszabb alvás negatívan befolyásolhatja a teljesítőképességünket, letargikusabbak lehetünk utána, mint előtte voltunk. Ha mindenképpen akarunk szunyókálni egy kicsit, akkor 30 percnél ne adjunk több időt magunknak erre.

4. Edzőruha kiválasztásaNem mindegy, hogy miben mozgunk, de nem a stílusossága a lényeg, hanem inkább a felvett ruhák mennyisége. Télen és nyáron is okozhat problémát a megfelelő ruhák kiválasztása, mert az sem jó, ha túl kevés a réteg, és az sem, ha túl sok. Ha télen a szabadban edzünk, akkor kell a legjobban figyelnünk, mert könnyen megfázhatunk. Ne essünk túlzásba, mert a rengeteg rétek fokozza az izzadást, de ha leállunk a mozgással, akkor egyből megfázunk. Válasszunk vékonyabb, de hőtartó anyagból készült öltözéket. A forróbb napokon azonban a légáteresztésé legyen a főszerep. A pamutból készült ruhák jó választások lehetnek, ugyanis az izzadságot is elnyelik.

5. NyújtásAz edzés előtt nem feltétlenül a nyújtás a legjobb dolog, amit tehetünk. A statikus nyújtásokkal több kárt okozhatunk, mint hasznot. A teljesítményünket és a reakcióidőnket is negatívan befolyásolhatja, ráadásul izomkárosodáshoz is vezethet. A nyújtást hagyjuk meg edzés utánra, előtte pedig alapos bemelegítést végezzünk, anélkül ne is kezdjünk bele az intenzív mozgásba.

5+1. Ne igyunk kávétA koffein sok olyan tabletta összetevői között is megtalálható, amelyet kifejezetten edzés előttre ajánlanak. Logikusnak tűnik, hiszen a koffein energetizál, és támogathatja a teljesítményünket, de nagyon könnyen túlzásba lehet vele esni, ha nem figyelünk. Az csak egy dolog, hogy vízhajtó hatása miatt könnyen dehidratálttá válhatunk, de nyugtalanságot, álmatlanságot és rendszertelen szívverést is okozhat.