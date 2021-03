Bár a koronavírus-helyzet miatt még élnek a megszorítások és a hatalmas esküvő egyelőre csak álom, mégis sokan döntenek úgy, hogy megtartják a nagy napot. Így is tökéletes lehet életed legszebb napja, mi pedig segítünk benne, hogy mesébe illő legyen.

A tavasz az év egyik legcsodásabb időszaka. A természet ébredése, a virágzó fák illata boldogsággal tölti el a szívünket és a téli álomból mindannyian kicsit felébredünk. A napsütés a kedvünket is visszahozza, nem csoda hát, hogy sok házasulandó pár tavaszi hónapot választ az esküvő megtartására.

A legszebb virágok is tavasszal nyílnak, így igazán mesébe illő, álomesküvőt tervezhetünk. Ezekre figyelj oda, ha hamisítatlan tavaszi esküvőt szeretnél.

A tavasz színei

Tavasszal csak a képzeletünk szabhat határt a színeknek. A csodás nap sárgától az élénk rózsaszínig bármit választhatunk. Ha esküvőről van szó, érdemes két alapszínt kijelölni, amik meghatározzák az egész nagy nap hangulatát. Idén tavasszal trendi színkombináció lehet a halvány rózsaszín és a zöld párosa. De akkor sem nyúlsz félre, ha púderrózsaszín és világoskék színeket választod.

A tökéletes helyszín

Tavasszal érdemes körültekintően esküvői helyszínt választani. A verőfényes napsütés a legtöbb párt a szabadba csábítja, a legtöbben a kék ég alatt szeretnék kimondani a boldogító igent. Arra azonban figyelnünk kell, hogy bár csodásan süthet a nap és langyos idő is lehet, tavasszal bármikor eleredhet az eső és a hideg szél sem ritka. Úgy válasszunk helyszínt, hogy kint és bent egyaránt tervezhessünk a helyszínünkkel.

Tavaszi virág-dekorációk

Tavasszal nyílnak az év leggyönyörűbb virágai, így mindenféle stílusban megtalálhatjuk a számunkra megfelelőt. A nárcisz, a játszint, a tulipán, az aranyeső mind-mind szezonális virág, de ha valaki bazsarózsából szeretné elkészíttetni a dekorációt, arra is van lehetőség, hiszen májustól virágzik a csodás rózsaszín virágunk.

Az asztali dekorációkat és a menyasszonyi csokrot is bátran választhatjuk ezekből az illatos és színes virágokból. Arra figyeljünk oda, hogy a két fő színünkhöz passzoljon a virágok színe, illetve a menyasszonyi csokor stílusa is megegyező legyen a dekoráció stílusával. Ha különböző stílusokat válogatunk össze, igen kusza végeredményt kaphatunk.

Tavaszi menyasszony

A menyasszonyi ruha tervezésekor is figyelnünk kell arra, hogy hűvös idő esetén se fázzunk meg. A váll és ujj nélküli ruha nagyon nagy divat tavasszal, de hideg időben mindenképpen szerezzünk be hozzá egy melegebb bolerót, vagy leszedhető ujjakat, kabátkát.

A menyasszonyi ruha színét tekintve 2021-ben is trendi az ekrü, a törtfehér, valamint a fehér alapon színes, mintás anyagok.

A tüll, a muszlin, a csipke mind-mind tökéletes választás lehet.

A természetesség ebben az évben is nagy hangsúlyt fog kapni, így a szoros kontyok helyett válasszunk romantikus, félig feltűzött megoldásokat, illetve finom loknikat. Hajunkat bátran díszíthetjük élő virágokkal, amik szintén nagyon trendik lesznek az idei esküvői szezonban is.