Nyakunkon a tavasz, és ebben a ragyogó napsütésben pedig nincs is jobb dolog, mint kirándulni egy nagyot. Összegyűjtöttük hazánk csodás kiránduló helyeit, amit tavasszal feltétlenül látni kell.

Hosszú hónapok bezártsága után ideje kimozdulni ebben a verőfényes napsütésben. A tavasz mindenkit kimozdít a természetbe. Ha igazán tartalmas szemet és lelket gyönyörködtető kirándulásra vágyunk, az összegyűjtött magyar helyszínekre mindenképpen megéri ellátogatni.

Jeli Arborétum – A rododendronok otthona

A Jeli Arborétumot Varázskertnek is szokták nevezni, ami nem meglepő, ugyanis a kertben több száz színes és illatos növény kap helyet, melyet a 19. században gróf Ambrózy-Migazzi István hívott életre. A mai kert elődje az első világháború épült, mely sajnos a háborút nem élte túl. A hatvanas években építették újjá, a Varázskert különböző részein Kína, Japán, Amerika, a Balkán és a Kaukázus hazánk földrajzi szélességével, illetve domborzatával megegyező területeinek növényeit mutatják be a kirándulóknak. Legszebb és leghíresebb növénye a rododendron, mely késő tavasztól virágzik. A kertben közel 300 féle rododendron virágzik, melyekből több ezer tő található itt. A csodásan színes és illatos növények között felejthetetlen élmény lehet egy hosszú romantikus séta.

Ipolytarnóci Ősmaradványok

Ha még nem látogatott el az Ipolytarnóci Ősmaradványokhoz, itt az alkalom. Garantáltan lenyűgöző élményben lesz része. Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület egy világhírű őslénytani lelőhely, amit egy 20 millió évvel ezelőtti vulkáni katasztrófa rejtett el a világ elől. Egy igazi ősvilági Pompeii-nek is nevezik. A területen 1836-ban kezdődtek meg a tudományos vizsgálatok, 1944 óta pedig védett terület lett. A 510 hektáros terület a geoturizmus kedvelt kirándulóhelye. Budapesttől 140 kilométerre található, Magyarország szlovákiai határának közelében terül el, a nógrád megyei Ipolyatrnócon.

A területen cápafogak, kövesedett fák, levéllenyomatok és ősállatok lábnyomai találhatók. Kiemelkedő természeti értékét 1995-ben Európa Diplomával is jutalmazták, 2000-ben pedig felvették az UNESCO Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékébe.

Füvészkert – Budapest óriás kertje

Ha nem akarunk túlságosan messze merészkedni, a legjobb választás lehet Budapest egyik legcsodásabb és legnagyobb kertje, a Füvészkert is.

A vadregényes, növényekkel tarkított kertben helyet kapnak a veszélyeztetett, védett növények, melyeket mesterségesen szaporítanak. A kert 85 hazai veszélyeztetett fajt őriz, valamint 250 a Nemzetközi Természetvédelmi Unió által veszélyeztetettnek minősített, ún. vörös könyves fajt mutat be.

Botanikus Kert kiemelten fontos természetvédelmi feladata a veszélyeztetett, védett növények megőrzése, mesterséges elszaporítása, visszatelepítési kísérletek folytatása.

A kertben a veszélyeztetett fajok mellett megtalálható valamennyi kontinenst képviselő trópusi, szubtrópusi növények is.

Pálmaház, Orchidea ház, rovarfogó növények, kaktuszok, az Ausztrál ház, a Viktória ház, a Citromos ház, a különböző magashegyvidéki növények, arborétum, gyógynövények, fűszernövények mind-mind megtalálhatóak ebben a lenyűgöző kertben, melyet csodás ösvények tarkítanak - ezeken végig haladva magunkba szívhatjuk a természet erejét.