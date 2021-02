A Playboyban is rendszeresen feltűnő nagymama Instagram oldalát közel 300 ezren követik, ő pedig gyakran tesz fel érzéki fotókat, amiken minimum 20 évvel fiatalabbnak tűnik. Sőt! Évente megjelenteti cicisnaptárját is.

Gina Stewart, akinek közösségi oldalát többször is cenzúrázták már - most elmondta, elsősorban fejben dől el minden - írja a Bors. Fontosnak tartja a stresszmentes életet, a mentális egészséget, no meg persze a sok folyadékot. Rengeteg vizet iszik, továbbá odafigyel az étrendjére is, például gyakran fogyaszt áfonyát, antioxidáns tartalma miatt, továbbá elhagyta a glutént is.