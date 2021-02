Shailene Woodley, a Hatalmas kis hazugságok sztárja megerősítette, hogy titokban eljegyezték egymást párjával, Aaron Rodgers amerikai focistával.

A 29 éves színésznő Jimmy Fallon hétfő esti show-jában adott választ a kétkedőknek. A gyönyörű sztár azzal is viccelődött, hogy nem gondolta volna, hogy olyan férfihoz fog feleségül menni, aki labdákat dobál a megélhetése érdekében - adta hírül a People magazin.

Igen, eljegyeztük egymást. De ez számunkra nem újdonság, szóval ez most kicsit vicces. Mindenki teljesen el van ájulva, mi meg - "Hát igen, már egy ideje eljegyeztük egymást" - mesélte Shailene Fallonnak.

A sorozatsztár eddig nem igazán követte nyomon az amerikai futballt és most a pandémiának köszönhetően is nagyon lehetőség erre, úgyhogy Shailene nem látta még vőlegényét játszani. De neki nem is ez számít. Ő nem a sportolót látja benne, hanem egy jófej pasit, aki véletlenül jó a sportban is.