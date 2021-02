Gáspár Evelin gyakran posztol közösségi oldalán, ahol most rajongói kérdéseire is válaszolt.

Gáspár Evelinnek különböző kérdéseket tettek fel, ezek között szerepelt az is, hogy volt-e már valaha olyan balesete, ahol megsebesült. Evelin, mint mindig, most is őszintén válaszolt:

"17 évesen autóbaleset, amelyben a lumbális csigolyám eltört illetve 4 éve edzőterembe az edzőm a kezemre ejtette a súlyt és eltört az ujjam" - válaszolta a celeb rajongója kérdésére Instagram sztorijában.

Evelin sokat szerepel a médiában, nemrég azt is elárulta, hogy nagyjából annyit keres egy szerepléssel, mintha egy hónapon át napi 8 órában dolgozna. Sokan felháborodtak ezen, de a lány szerint a celebkedés is egy munka, hisz folyamatosan toppon kell lennie.