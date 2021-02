André nagyon jól érzi magát most a bőrében, hiszen bomba formában van. A koronavírus első hulláma alatt kemény edzésekkel töltötte ki a szabad óráit – írta az AcNews.

Az énekes azt is elárulta, hogy a sok pozitív visszajelzés nagyon jólesik neki, és növeli az önbizalmát is. Ennek köszönhetően most nyitott lenne egy új szerelemre, sőt még egy komoly kapcsolattól sem zárkózna el.

"Hamar megismerem, ha valaki az ismertségem miatt akar ismerkedni velem. Persze fontos a külső, de nálam ez sosem volt elsődleges szempont. Nincs most párkapcsolatom. Volt egy hosszabb, ami egy éve véget ért, és azóta volt egy nagyobb szünet ilyen téren. Most viszont azt érzem, hogy abszolút nyitott vagyok egy komoly kapcsolatra. Ha pedig valami komoly, akkor az nálam szent és sérthetetlen. Úgy érzem, hamarosan rám fog találni a szerelem" - fogalmazota meg az énekes.