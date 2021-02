Csodás kis kertje van Bódi Sylvinek, amit gondosan ápol. Most rajongóinak is megmutatta, hogy már érik a paradicsom.

Bódi Sylvi imád kertészkedni, minden reggel izgatottan szalad ki, hogy megnézze, hogyan fejlődnek a növények. Útjára általában kisciciája, Simba is elkíséri. A sztár most rajongóinak is megmutatta kis birodalmát.



„Nagyon jó érzés volt nézni és asszisztálni ahogy fejlödnek a növények az ágyásokban. Minden reggel izgatottan keltem és az első dolgom az volt, hogy szaladtam ki a kertbe megnézni őket. Általában Simba is velem tartott, hogy ö is közelebbről szemügyre vehesse a dolgokat.

A jó földnek, megfelelő növénytársításnak és gondoskodásnak köszönhetően a cukkini turbóba kapcsolt, egyik virágot hozta a másik után. A paradicsomon is napról napra egyre több kis zöld 'golyót' fedeztem fel" – írta Sylvi a posztjában.

