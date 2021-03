A kéz öregedése

A kézfejünkön lévő bőr sokkal hajlamosabb az öregedésre, mint a testünk többi részén. Ennek az is az oka, hogy itt nagyon vékony a bőrréteg, ezért sokkal hajlamosabb a kiszáradásra, ráncosodásra, ráadásul sokkal több mindennek van kitéve: a vegyszerek, a kézfertőtlenítők, a forró víz, a rácseppenő olaj. Égés- és vágásnyomok tarkítják, az életünk egy része kiolvasható a kezünkből, így az életkorunk is, de a kezünk utóbbiról nem mindig mond igazat. Az öregedés jelei ugyanis sokkal hamarabb és sokkal erőteljesebben megjelenhetnek itt, mint máshol a testünkön. A bőrünk rugalmasságáért a kézfejünkön is a kollagén felel, ahogy az egész testünk esetében, erről mégsem beszélünk annyit. És az idő múlásával a kollagén termelődése is csökken, ez pedig a kézfejünkön is látható változásokat okoz. A kezünk öregedésének jelei hasonlóak az arcunkon megjelenő nyomokhoz. Kialakulhatnak foltok, a bőr megereszkedhet és ráncosodhat, ezen kívül az erek is jobban kiduzzadhatnak. Jó hír, hogy megelőzéssel sokat tehetünk azért, hogy késleltessük a folyamatot.

MegelőzésMindig használ fényvédő krémet

A fényvédők használata nemcsak az arcon nagyon fontos, de bizony a kezeinken is. A káros sugarak ellen ugyanis minden bőrfelületet védenünk kell minden évszakban. A sötét foltok kialakulását is késlelteti, valamint a mély barázdák és ráncok megjelenését is, hogy az ennél sokkal súlyosabb problémáról, mint a bőrrák, már ne is beszéljünk. A fényvédelem legyen az alapja a napi rutinnak! 30 perccel szükséges felkenni az arcra és a kézre, mielőtt kilépnénk az utcára, és minimum 30-as faktorú napvédőt érdemes használni.

Használjunk kesztyűt

Ez a szabály sem csak télen érvényes - bár akkor kiemelten - a kesztyű használata sokféle tevékenység során fontos. Azt már említettük, hogy a ház tisztításakor használt vegyszerek is képesek a bőr öregedését előidézni, ezért rendkívül lényeges, hogy ilyenkor is védjük kesztyűvel a kezünket, de kerti munkák során sem érdemes elhagynunk. Sok sérüléstől és a kiszáradástól is megkíméljük a kezeinket ezzel az egyszerű módszerrel.

Sose felejtkezzünk el az ápolásról

A bőrünk védelme nagyon fontos, de az ápolásra is nagy hangsúlyt kell fektetnünk. A kezeink ugyan strapabíróbbak, mint az arcunk, de akkor sem mindegy, hogy mit kenünk rájuk. Ugyanúgy hanyagolnunk kell az alkoholt és illatanyagokat tartalmazó krémeket, mint az arcbőrünk esetében. Összpontosítsunk arra, amire a kezeinknek szüksége van: vagyis az ápolásra. A kiszáradt kéz ugyanis sokkal, de sokkal öregebbnek tűnik.

Foltok kezelése

Léteznek olyan kozmetikumok, amelyekkel a már megjelent barna foltokat halványíthatjuk, eltüntethetjük. Az eredményhez azonban türelmesnek kell lennünk, és következetesen kell használnunk ezeket a halványító krémeket. Valamint fontos, hogy legyenek az elvárásaink reálisak, és ne várjunk csodát.

Plasztikai kezelések, beavatkozások

A kéz plasztikai eljárással történő megfiatalítása komplex folyamat. Történhet műtéti kézemeléssel, lézeres kezeléssel és töltőanyagok befecskendezésével is. A lézeres kezelés a barna pigmentfoltok ellen jelenthet megoldást, de biztos, hogy több alkalom szükséges az eredmény eléréséhez. A befecskendezés hátránya pedig, hogy csak néhány hónapig tűnik majd fiatalabbnak a kezünk.