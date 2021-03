Ha hízékony vagy, valószínűleg tudod, melyik csoportba tartozol, de ha nem, akkor most elolvashatod a főbb jellemzőket és könnyen beazonosíthatod magadat.

Alma típus

Az alma típust férfias vagy android típusú elhízásnak is nevezik. Aki ezek közé tartozik, elsősorban hastájékra hízik, ha fogy, elsősorban a fenekéről és lábról mennek le az első kilók, és csak egy idő után kezd el csökkenni a has körmérete is. A szakemberek szerint - bár ezt időnként cáfolják - a hasi típusú elhízás bizonyos mérték felett a szív- és keringési betegségek egyik fő rizikófaktora, ugyanis ilyenkor általában nem csak a bőr alatti, hanem a szervek közötti zsír is felgyűlik. Ez táptalaja lehet az úgynevezett metabolikus szindrómának is, ami megemelkedett vércukor-, vérnyomás- és koleszterinértékellel jár. Ha a hasunkra hízunk, a sok felrakódott zsír a szív irányába tolja a rekeszizmunkat, így a szívnek így kisebb mozgástere van és nehezebben dolgozik, rosszabb lesz az erőnlétünk, az állóképességünk, akár légszomjunk is lehet.

Rossz hír, hogy nincsen olyan mozgásforma, ami csak hasból fogyasztana. A felülésektől és egyébb hasizomgyakorlatoktól ugyan izmosabb lesz a hasfalad, de ha az étkezésre nem figyelsz oda, a szervek közötti zsírtól nem tudsz megszabadulni.

Ha alma típus vagy, de nincs rajtad túlsúly, akkor is a legkevésbé a hasaddal-derekaddal leszel elégedett, de felesleges kilók nélkül az egészségedért nem kell aggódnod. Ha nem tetszik a derekad vagy hasad, öltözködéssel rengeteget javíthatsz az összeképen. Miután az almák lába többnyire vékony és formás, a stílustanácsadó szakemberek nekik a vádlijukat, esetleg combjukat kiemelő ruhákat javasolják.

Körte típus

A csípőtáji - másnéven nőies - elhízás a nők 65 százalékára jellemző. Ebben az esetben a has többnyire lapos, és a derék is vékony vagy annak tűnik a szélesebb csípő miatt. Ez az elhízás típus sokak szerint nem hordoz magában olyan komoly veszélyeket, mint a hasi típusú elhízás, mert a zsír többnyire a bőr alá raktározódik, de a vénás- és nyirokkeringési zavarok és az alsó végtagi izületi problémák viszonylag gyakran előfordulnak. Ha körte típus vagy, főleg a csípő és combtájékra raktározol, és innen is fogysz a legkésőbb. Ha diétázol, először a váll-, mell- és derékbőséged fog csökkenni. Bár a körte típusú elhízás talán kevésbé veszélyezteti az egészségedet, mint ha hasra híznál, de azt jó tudni, a túlsúly - bárhol is helyezkedik el - ártalmas, akár az ízület panaszokat is okozhat a cipelése.

A körte típusnak általában a vádlija is vastagabb, a stílustanácsadók nekik azt javasolják, hogy a karcsú derekukra és lapos hasukra helyezzék a fókuszt öltözködéskor. Jellemző rájuk, hogy a felső- és alsó testük között több ruhaméretnyi különbség is lehet, nem egy nő visel közülük S-es pólót, és L-es nadrágot.

Mégsem egészségesebb a körte? Megcáfolva a korábbi megfigyeléseket, egy vizsgálat bebizonyította, hogy az elhízás akár alma- (hasi), akár körtealakú (csípőtáji), mindenképpen növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Noha évtizedeken át hitték, hogy a hasi elhízás veszélyesebb, e kutatás - amelyet 220 szakorvos végzett el 17 országban - eredményei alapján nem bizonyosodott be, hogy egészségesebb volna a körtére hízott szervezet. Hogy így van-e, nem tudjuk, de azt igen, hogy igyekeznünk kell azon, hogy súlyunkat az optimális zónában tartsuk. Megcáfolva a korábbi megfigyeléseket, egy vizsgálat bebizonyította, hogy az elhízás akár alma- (hasi), akár körtealakú (csípőtáji), mindenképpen növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Noha évtizedeken át hitték, hogy a hasi elhízás veszélyesebb, e kutatás - amelyet 220 szakorvos végzett el 17 országban - eredményei alapján nem bizonyosodott be, hogy egészségesebb volna a körtére hízott szervezet. Hogy így van-e, nem tudjuk, de azt igen, hogy igyekeznünk kell azon, hogy súlyunkat az optimális zónában tartsuk.

Azt persze tudni kell, hogy bár sikeresen lefogyhatunk, a típusunk nem változik meg, így abból kell a legtöbbet kihoznunk, amink van. Ha alma típus vagy, mindig is vágyakozva nézed a körték vékony derekát, ők pedig a te formás lábaidat fogják irigyelni. Bár az ember soha nem elégedett magával, a lényeg, hogy egészségesek maradjunk.