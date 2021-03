Mindenki szerencsésnek érzi magát, ha van egy kis terasza, pláne kertje, ahol növényeket nevelhet, de ha te nem közéjük tartozol, akkor is van rá lehetőség, hogy ne csak klasszikus szobanövényekkel vedd körül magadat. Az ablakpárkányon akár kívül vagy belül is berendezhetünk egy kisebb zöld szigetet, mindenképpen lelket simogató és szemet gyönyörködtető lesz.

Ha te is növénybolond vagy, ám nincsen teraszod vagy nem kertes házban élsz, biztosan sok-sok szobanövény díszíti az otthonodat. Most itt az idő - ha még eddig nem tetted volna - hogy az ablakpárkányodat is berendezd és fokozd a tavaszi hangulatot.

Az ablakpárkány ideális terep a növényeidnek, ugyanis a lakásban itt a legjobbak a fényviszonyok. Ha az ablakod kifelé nyílik, a belső párkány lesz alkalmas a kertészkedéshez, de még jobb, ha befelé, és igénybe tudod venni a külső párkányt, ahol a napfény és az eső is jól éri a virágaidat. Ekkor azonban azokat rögzíteni is kell, mert egy nagyobb szélben leeshetnek, és akár halálos balesetet is okozhatnak.

Felvetődik a kérdés, hogy milyen növényeket tartsunk a párkányon. Nos, ez attól függ. Ha nem csupán az esztétikum a fontos, és szeretnéd valami hasznát is venni a zöld szigetednek, nagyon jó ötlet lehet, ha fűszernövényeket veszel és rendszeresen használod is azokat. A bazsalikom, a borsmenta, az oregánó vagy a citromfű, de még a petrezselyem vagy a snidling is jól elél cserépben és ha vigyázol rájuk, hosszan veled maradnak.

Ha mindenképpen virágzó növényt szeretnél, amelyek valóban a legszebbek, akkor az egynyári növények lehetnek nálad a befutók. Ezek a legjobb esetben is csak tavasztól őszig maradnak meg, de akkor viszont igazi díszei az ablakodnak, de a kaktuszok is imádják a párkányokat, sőt, azok - akár teleltetve - a két ablaktábla között is jól érzik magukat. Ugyanez igaz a törpenövésű örökzöldekre is, amelyek a fagyot is elviselik.

Néhány tipp arra, hogy milyen virágokkal próbálkozz.

A muskátli köztudottan igénytelen növény, persze azért díjazza, ha kap tápoldatot és a földjét se hagyod kiszáradni. Két láda álló vagy futómuskátli pont elfér egy párkányon. Megveheted már március végén ici-pici nem virágzó palántaként, de ha biztosra akarsz venni, akkor már kifejlett növényeket választasz május környékén. A muskátli nem fagyálló, ezért télen egy beltéri helyre kell tenni, ahol nincs meleg: többnyire pincében szokták áttelelteni őket, de az se tragédia, ha minden évben újakat szerzel be belőlük.

A csüngő petúnia az egyik legkedveltebb növény, amit gyakran használnak ablakpárkányok díszítésére. Róla azonban tudni kell, hogy igényli a napsütést és a meleget, tehát árnyékos, szeles ablakba ne tervezzünk vele. A petúniamagokat kora tavasszal kell elvetni, és így egész nyáron virágzik majd, de természetesen ezt is megveheted már kifejlett növényként is és akkor azonnal gyönyörködhetsz benne.

Az árvácska remek kezdőnövényed lehet már március végén. A hűvös hőmérsékleten növekszenek, teljes vagy részleges napsütésben, és ahogy jön a meleg, a szárai megnyúlnak és lassan tönkremegy. Ilyenkor kénytelen vagy megválni tőle, és másra cserélni a növényedet.

Minden tanácsnál többet ér azonban a tapasztalat. Ha nem is vagy jártas a növények nevelésébe, sebaj, próbáld ki egy-két filléres darabbal, semmi veszítenivalód nincs.