Ruthie Shuster csaknem fél évszázada dolgozik már a Pittsburgh-i McDonald's étteremben. A hölgy igazi helyi látványosság, aki mindig kedves mosollyal üdvözli a vendégeket, egy héten át négy este táncolni is szokott és péntek délután még dalra is fakad. Persze most ezt a koronavírus alatt nem teheti meg, ez Ruthie egyik legnagyobb szívfájdalma és az, hogy nem tud munka után táncra perdülni - adta hírül az Unilad.

Míg sokan azt mondják, hogy a 100. életévet megélni hatalmas dolog, Ruthie nem csinál ebből nagy ügyet, hisz ez csak egy szám. Az idős asszony 50 évesen özvegyült meg és azóta csak dolgozik és dolgozik. Elmondása szerint nagyon szeret dolgozni és esze ágában sincs abbahagyni.

Kapok fizetést. Ki tudom fizetni a számláimat és ez jó dolog. Soha nem volt túl sok pénzem, de mindig éppen elég volt"

- mondtha Ruthie.

Az idős hölgy nagyon népszerű a környéken és még saját postaládát is kapott az étterem előtt, hogy az emberek ide küldhessék jókívánságaikat 100. születésnapja kapcsán.