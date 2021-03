Szomorú napokat él az énekesnő: Szeretett kutyája, Seven néhány nappal ezelőtt örökre elaludt.

Linda közösségi oldalán osztotta meg a szomorú hírt: 17 éves korában meghalt Seven, szertett kutyája. Az énekesnő megható sorokkal búcsúztatta kedvencét.

A tegnapi napon 17 együtt töltött év után sajnos el kellett búcsúznom Seventől.

- írta Linda a kép alá.

Az énekesnő így sem marad házikedvenc nélkül, hiszen nemrégiben úgy döntött, hogy egy új családtaggal örvendezteti meg magát és persze szeretett kiskutyáját is. Az új jövevényt ráadásul Seven maga választott ki. Így került Lindához a kis Brooklyn, aki nagyon megszerette öreg társát. Brooklyn megérezte, hogy Seven rosszul van, és nem mozdult el barátja mellől.