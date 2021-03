Tavaly szeptemberben adta ki Mariah Carey "The Meaning of Mariah Carey" című memoárját, melyben megdöbbentő őszinteséggel mesél gyerekkoráról és idősebb testvéreiről is. Ha igaz, amit állít, akkor az énekesnőnek nem volt könnyű gyerekkora: nővére megkínozta és 12 évesen prostit akart belőle csinálni, bátyjától pedig kiszámíthatatlan viselkedése és dühkitörései miatt rettegett.

Morgan, Mariah Carey bátyja úgy döntött, hogy ezt nem hagyja szó nélkül és rágalmazás, valamint érzelmi stressz szándékos előidézése miatt jogi lépéseket tesz az énekesnő ellen. Bár ő sosem irigyelte húga hatalmas sikereit és mindig a legjobbakat kívánta neki, úgy érzi, hogy Mariah most elárulta őt hazugságaival - írja a Femaie First.

A férfi szerint az állítások valótlanok és az emlékirat rendkívüli mentális gyötrelmet és súlyos szorongást okozott a számára, károsította hírnevét és hátrányos helyzetbe hozta. Morgan nem igényel konkrét összeget kártérítésre, azt a bíróságra bízza. Perét nővére, Alison Carey által benyújtott hasonló kereset követi, aki 1,25 millió fontot kér az emlékirat okozta érzelmi szorongás miatt.