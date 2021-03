Fekete Dávid 2019 nyarán még legnagyobb boldogságáról adott hírt: akkor vette el szerelmét, aki már várandós volt gyermekeikkel. Két közös gyermekük tavaly januárban született meg, így már öttagúvá vált a família, párjának, Reginának ugyanis már volt egy ötéves kislánya. Most azonban rossz hírt közölt az egykori énekes a Facebook-oldalán. Elárulta, hogy feleségével külön utakon folytatják tovább, méghozzá azért, mert Regina más férfi oldalán keresi a boldogságot.

"Mivel magánéletemet nagyrészt a nyilvánosság elött éltem...

Egyszer, számot kell adni sajnos, nem csak a jóról, de a rosszról is. Feleségemmel külön utakon folytatjuk, mivel ő más férfi oldalán keresgéli a boldogságot. Kedves Valaki (én tudom ki) most nem nevezlek meg tőlem nem kell félj, de remélem tudod, hogy egy 3 gyermekes családot tettél tönkre. Érzelmileg ezt már nem tudom akceptálni. Részletekbe pedig nem nagyon szeretnék belemenni. Nem is értem, hogy lehettem annyira bizakodó és pozitív, hogy azt gondoltam, nem csak a jóban, hanem a rossz időkben is kitartasz majd mellettem. Köszönöm Neked, Nektek, hogy nem elég a temérdek problémám, még rám kerűlt ez a súly is. Tudom Tudom... Ilyen az élet... egyszer fent, egyszer lent. Sok jót Nektek... DÁVID" - írta a Facebookon.