A legtöbb kismamának a terhesség első hónapjaiban rengeteg kérdéssel, és hetekig tartó reggeli rosszulléttel kell szembenéznie. Az addig megszokott élet teljesen a feje tetejére áll, de a rengeteg változást és nehézséget megszépíti a babavárás öröme.

A csinos légtornász élete legboldogabb időszakát éli, hiszen egy kisfiút hord a szíve alatt. A gyönyörű kismama már nagyon várja, hogy a karjaiban tarthassa gyermekét. Emese őszintén mesélt arról, hogy hogyan élni meg a várandósság napjait, és hogy mit tesz akkor, amikor valami olyan ételt kíván meg, amit ezelőtt egyáltalán nem fogyasztott.

Emese nagyon szerencsésnek érzi magát, hiszen a várandóssága szinte egyáltalán nem viseli meg. A terhességi émelygés, és hányinger teljesen elkerülte, de bevallja, hogy egyre hamarabb elfárad, és olykor szétszórtnak érzi magát.

-Szinte minden kismamát megviseli a várandósság eleji émelygés, hányinger, és hányás, de szerencsére ettől engem megkímélt a terhességem.

Nagyon jól érzem magam, a munkát sem hagytam abba és a babával kapcsolatban is rengeteg a tennivaló. Tudom, hogy még van időnk, de szeretnék mindent időben beszerezni. Egyetlen dolgot veszek csak észre, hogy sokkal hamarabb elfáradok, amitől előfordul, hogy kicsit szétszórt leszek. Ilyenkor természetesen tudom, hogy eljött a pihenés ideje – kezdte Emese a Life.hu-nak.

A gyönyörű légtornász egész életét meghatározta a sport és ezzel együtt az egészséges táplálkozás is. Emese elárulta, hogy miben változott meg az edzésterve és étrendje mióta tudja, hogy egy új élet növekszik a pocakjában.

-Úgy gondolom, hogy nem akkor kell elkezdeni egészségesen étkezni, amikor kiderül, hogy babát várunk, hanem már a fogantatást megelőzően is oda kell figyelnünk rá, hogy vitamin- és tápanyagdús ételeket fogyasszunk.

Már évek óta vegán étrendet folytatok, amiről tévesen sokan azt gondolják, hogy csak füveket és salátákat eszem. Egyáltalán nem erről van szó. Számtalan olyan alapanyag van a konyhámban, ami értékes fehérjéket és aminosavakat tartalmaz. A quinoát nem hiába mondják az inkák aranyának, nagyon sok fehérje és vitamin van benne, ráadásul gyorsan elkészíthető és nagyon finom is. Amikor életmódot váltottam, akkor nemcsak az állati eredetű ételeket hagytam el, hanem a cukrot, a fehér lisztet és a cukros, szénsavas üdítőket is. Lehet, hogy vannak, akik nem feltételezik rólam, de én minden nap főzök. Magamnak és a páromnak is külön menüt készítek, hiszen ő nem vegán de nem zárkózik el az én reform ételeimtől sem. Ezért azt lehet mondani, hogy az étrendem ugyanaz, mint a terhességem előtt.

Persze ha megkívánnám a húst vagy a halat, akkor gondolkodás nélkül elfogyasztanám, mert tudom, hogy most fokozottan oda kell figyelnem a testem jelzéseire.

Szerencsére eddig még semmi egészségtelen étel után nem kezdtem el epekedni, soha nem ébredtem úgy, hogy gyorskaját kell ennem, de ha ez megtörténne, akkor sem esnék kétségbe.

Emese vegán étrendjéből nem csak ő, de mostmár a babája is megkap minden fontos tápanyagot. Ez már a terhessége előtti kivizsgálásból is világossá vált.

- Amikor szóba került a babatervezés elmentem egy teljes kivizsgálásra, hogy megtudjam minden rendben van-e, készen áll-e rá a testem, hogy kilenc hónapra otthont adjon egy magzatnak?! Minden eredményem tökéletes lett, még egy apró vitaminhiányom sem volt. Szerintem ennél jobban semmi sem bizonyíthatja, hogy az étrendben semmiben sem szenvedek hiányt.

Emese teste ugyan teljes átalakuláson megy át, ő ezt a folyamatot boldogan éli meg, és még a plusz kilók miatt sem aggódik.

- Nagyon izgalmas dolog babát várni, minden pillanatát maximálisan meg szeretném élni. A női test ilyenkor megváltozik, ez az élet rendje.

Már most is nagyon sokat változtam, de engem nem zavarnak a plusz kilók és az sem, ha vastagabb lett a combom, mint azelőtt. Ez most a kisbabámért van, és őszintén szólva az sem baj, ha szülés után nem nyerem vissza azonnal a régi alakom – tette hozzá a sztár, aki ugyan ideiglenesen felhagyott a légtornászattal, hetente többször is erősítő gyakorlatokat végez.

- Az aktív sportot most egyértelműen abba kellett hagynom, de hetente kétszer, vagy háromszor eljárok egy kismama tornára, ahol egy reform pilátesz gépen erősítő gyakorlatokat végzek.