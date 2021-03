Az énekes az Instagram-oldalán kívánt nagyon boldog nőnapot, majd egy bölcs mesét is megosztott követőivel.

"Boldogan éltek míg meg nem haltak...Ugye mennyiszer hallottuk gyerekként a mesékben? Felnövünk, házasodunk, megteremtődik körülöttünk az anyagi jólét, de aztán valahogy mégis sokszor „beüt az a ménykű"

Valami mégis hiányzik az én életemből!Talán mégsem vagyok boldog! Mindenem megvan, és én mégsem találom a helyem! Kétségbeejtő egy állapot ez, az tuti. Nálam is megtörtént, voltam is lent miatta, de elmúlt és tanultam belőle. Átrendeztem mindent ami az előtt volt, azóta már másképp nézek a világra, s így a világ is másképp kacsint vissza."

-kezdte a mesét Győző, aki az élet boldog pillanatairól, és arról, milyen fontos megélni minden egyes percet.

A teljes bejegyzés itt olvasható: