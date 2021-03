A színésznő és férje 26 évvel ezelőtt ismerkedtek meg egymással. Azóta három csodaszép gyermek büszke szülei. Az évforduló alkalmával, Réka megható sorokkal üzent szerelmének.

"26 éve, amikor először megfogta a kezem, még nem volt a másik kezünkben mobiltelefon, hogy azonnal készítsünk egy szelfit, így sok képünk nincs az első hetekről, hónapokról. Illetve millió van, ami bennünk él. Huszonhat év. Nyilván nem ért váratlanul ez a nap, hiszen minden évfordulót pont úgy várok, mint a szülinapokat. És megelőzte egy a huszonötödik is. Most valahogy mégis mellbe vágott. Ami mögöttünk van és ami ezzel a miénk lett, az már egy akkora csomag és ezzel párhuzamosan akkora felelősség, hogy kicsit ijesztő. Lenne, ha egyedül kellene megbirkóznom vele. Sok féle volt ez az elmúlt huszonhat év. De talán még sosem éreztem ilyen mélyen, mint az elmúlt időszakban. A szerelemnek rengeteg fokozata van. Sokan csak az első, repkedő pillangós, remegő lábú pillanatokat hiszik annak. De aztán érik az ember és egyre mélyülnek az érzései. Amikor már nem csak a szíve dobog a másikért, hanem az eszével is szeret, amikor már minden porcikájával tud szeretni. Amikor már alvás a létezés sem jó a másik nélkül. Kezdem érteni, miért van az, hogy egymás után halnak a kisöregek. (Remélem megadja nekünk az élet, hogy együtt öregedjünk meg!) És valóban vannak olyan árnyalatai, amit csak úgy ért/érez meg az ember, amikor leél valakivel egy fél életet. Amikor tanúja a másik életének. Amikor látja sikeresnek, sikertelennek, boldognak, szomorúnak, egészségesnek, betegnek, okosnak, hülyének, szépnek és csúnyának. (Ez utóbbi mondjuk még nem fordult elő. )

A leghálásabb értünk vagyok a sorsnak. Mert az értünk-ben benne van ez egész életünk. Minden, ami ezen a világon fontos lehet"

- írta Réka a fekete fehér kép alá.