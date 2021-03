A böjt eredetéről, időtartamáról és típusairól az előző cikkünkben írtunk. Azóta már igencsak benne járunk az önmegtartóztatás időszakában, amely főleg a húsimádóknak jelenthet hatalmas kihívást. Hogy megkönnyítsük ezt az időszakot mutatunk egy olyan menüsort, amelyet hús-, tejtermék- és tojásmentes étkezés idején is bátran fogyaszthatunk.



Céklakrémleves

Hozzávalók (4 főre)

4 közepes cékla

4-5 dl zöldségalaplé

3 maréknyi tökmag

ízlés szerint, só, bors, cukor, balzsamecet

Elkészítés

A céklákat alaposan megmossuk, egyenként bebugyoláljuk őket alufóliába és a sütőben addig sütjük, amíg meg nem puhulnak. (Ez azért jó módszer, mert egyrészt nem kell nyersen meghámozni a céklát, amely elég macerás és piszkos munka, másrészt a cékla íze is jobban megmarad, ha nem fő ki egy lábas vízben.) Ha elkészültek, húzzunk gumikesztyűt és hámozzuk le a céklák héját, majd kockázzuk fel a zöldségeket. Tegyük egy lábosba, öntsük fel az alaplével és forrásig hevítsük, majd botmixerrel pürésítsük. Ízesítsük sóval, borssal, cukorral és balzsamecettel, hogy egy pikáns, sűrű levest kapjunk. Tálaláskor szórjuk meg gazdagon tökmaggal, amelyet előtte száraz serpenyőben lepirítunk kicsit.

TIPP: Az alaplé helyett használhatunk zsíros kókusztejet is fele-fele arányban, úgy még laktatóbb és pikánsabb lesz a leves.

TIPP: Nem böjti időszakban adhatunk hozzá kockákra vágott és fűszerekkel lepirított húst vagy főzhetünk hozzá tojást.



Ázsiai tészta

Hozzávalók ( 4 főre)

200 g rizstészta vagy üvegtészta

1 cukkini

1 fej vöröshagyma

2 szál sárgarépa

1/4 fej lilakáposzta

1 piros kaliforniai paprika

1 sárga kaliforniai paprika

1 zöld kaliforniai paprika

2 gerezd fokhagyma

kisujjnyi gyömbér

egy maréknyi mogyoró

2 ek. szójaszósz

2 tk. barna cukor

1 lime leve

olívaolaj

ízlés szerint só, bors, csili, friss koriander

Elkészítés

A hagymát félbevágjuk, majd nagyon vékonyan felszeleteljük. A paprikákat, cukkinit, répát, káposztát gyufaszál méretűre aprítjuk (vagy minél kisebbekre). A rizstésztát vagy az üvegtésztát az előírtaknak megfelelően elkészítjük. Száraz serpenyőben lepirítjuk a mogyorót, kiszedjük és egy tálba félrerakjuk. Ezt követően a serpenyőbe olajat hevítünk és megpirítjuk benne a zöldségeket. Hozzáadjuk a barna cukrot, a lereszelt gyömbért, a zúzott fokhagymát, a szójaszószt, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd beleforgatjuk a tésztát is. Tálaláskor meglocsoljuk a lime levével, megszórjuk a pirított mogyoróval, a friss korianderrel és már ehetjük is.

TIPP: Kevés kókusztejjel is megbolondíthatjuk, vagy ha nem vesszük szigorúan a böjtöt, akkor a végén üthetünk rá tojást és azzal is átforgathatjuk a tésztát.



Chia puding

Hozzávalók (4 főre)

400 ml kókusztej

5 ek. chia mag

cukor vagy méz

1 vaníliarúd kikapart belseje

ízlés szerint gyümölcsök vagy kakaópor

Elkészítés

A kókusztejet ízlés szerint megédesítjük, beletesszük a vaníliát, a chia magot és egy éjszakára (min. 8 órára) a hűtőbe tesszük. Igazából ezzel készen is van a puding, amelyet utána díszíthetünk friss gyümölcsökkel, de rétegezhetjük botmixerrel pépesített málnával, eperrel, sárgabarackkal vagy banánnal is.

TIPP: Aki csokirajongó, az a kókusztejhez keverjen cukrozatlan kakaóport és ebbe áztassa be a chia magokat, így egy isteni, csokis puding lesz az eredmény, amelyet keserűcsoki-reszelékkel lehet díszíteni, hogy igazi csokibombává váljon.