Dávid csütörtöki bejelentése óta nem kereste sem a feleségét, sem a gyerekeit. Őt is hiába hívják, nem reagál.



"Úgy tudom, hogy csütörtök óta nem kommunikáltak. Dávid még csak nem is érdeklődik a gyerekei iránt, pedig eddig a nyilvánosság felé azt mutatta, hogy mennyire fontosak számára az ikrek és a Regina előző kapcsolatából született kislánya is. Még csak egy SMS-t sem küldött, hogy megtudja, mi van velük. A rokonok közül többen is próbálták elérni és számonkérni, hogy miért teregette ki a családi szennyest, de senkinek a hívására nem válaszol. Mintha a föld nyelte volna el Dávidot a nagy kinyilatkoztatás után" - mondta a Blikkneka család egyik ismerőse.

Az egykori megasztáros, Fekete Dávid másfél év házasság és ikerfiai születése után a közösségu oldalán jelentette be, hogy elválik gyermekei anyjától, Reginától, mert megcsalta őt. Aztán a TV2 Reggeli című műsorában mesélte el, hogy mindketten félreléptek, és Dávid anyagai gondjai is nagy feszültséget okoztak.