"Úgy tűnik, hogy ismét egy hullámvölgybe kerültünk. Hétfőn a fókusz megvolt, de az új pálya élménye valahogy elvitte a figyelmünket. Kedden sokkal jobban felszívtuk magunkat, több volt bennünk a tűz, de a hétfői lazáskodás miatt az élet talán úgy rendezte, hogy aznap még nem nyerhetünk, de a hozzáállással szerintem nem volt gond" - mondta Krisztián. Azt is elárulta, Ákos távozása szerepet játszhat-e gyenge teljesítményükben.

"Ákossal egy nagyon fontos játékosunkat veszítettük el, mivel ő mindig nagyon objektíven látta a dolgokat. Sportpszichológiai szakértelmével is segítette az itteni versenyünket. Nagyon érezzük a hiányát, de szerintem ezen túl tudunk lépni, a csapategység továbbra is erős" - mondta. Úgy véli, a Kihívók most jobban elkapták a fonalat. Mi Bajnokok egyáltalán nem gyengültünk, az tény, hogy a versen nagyon kiéleződött. Lehet, hogy a Kihívók most jobban elkapták ezt a fejlődési fonalat, de szerintem nem vagyunk sokkal lemaradva. Át kell kattannunk és 110%-ot belerakni a versenybe" - árulta el Krisztián. Hozzátette, korábban is volt már példa arra, hogy egy-két nap nem sikerült teljesíteniük. "Volt már erre példa korábban is, most is ugyanúgy ki fogunk mászni a gödörből. Nekünk mindig a szerda és a csütörtök a legfontosabb, amire igyekszünk maximálisan felszívni magunkat"- mondta. Majd arról is beszélt, mi motiválja, és mira van a csapatnak szüksége. Mindig az motivál, hogy megmutassam, képes vagyok rá, fel tudok, fel tudunk állni, a mínuszból pluszba tudunk fordítani. Most nagyon nagy szükség van mindenkire, egymásra. Lelki támaszt is nyújtunk, tanácsokat adunk, mikor mire van szüksége a másiknak. Senkit sem hagyunk hátra, ha valakit fel kell húzni, azt is együtt tesszük."