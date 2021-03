Xantus Barbara számára is rendkívül megterhelő ez az állandó bizonytalanság, amit a koronavírus okoz. Szerencsére van számára valami, ami bármilyen kedélyállapotban is van, mindig vigaszt hoz neki.

"Kiskorom óta táncolok, 18 éves koromban majdnem beálltam a Honvéd Együttes tánckarába, de végül más irányt vett az életem. Színésznőként is mindig vidámabb voltam, ha egy zenés darabban léptem fel, de csak most tudatosult bennem, hogy mennyire fontos számomra a tánc. Ebben a koronavírus-helyzetben valóságos pszichoterápia. A táncban minden érzelmemet megélhetem. Táncolok, ha szomorú vagyok és akkor is, ha boldog. Megesik, hogy sírásig táncolok, mert a ritmus, a zene, a mozgás felszabadítóan hatnak rám és lelkileg is kiegyensúlyozottá tesznek. Erre most nagy szükségem van és szerencsére az elmúlt napokban a Turay Ida Színházban épp elkezdtük próbálni a Sztár leszel című táncos darabot. Igaz, a szabályozások miatt nem lehet tudni, hogy mikor lehet majd előadni, de a próbákat megtartottuk" - nyilatkozta a Borsnak a színésznő.