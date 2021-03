A stíluskaméleon Bang Bang című dala megjelenése előtt mutatta be átalakulását. A fotón érzékien néz az énekesnő a kamerában, miközben vizes narancssárga tincsei vállára hullanak. A 30 éves Rita megvillantotta combtetoválását is és formás mellei is kikandikálnak a merészen kivágott bodyból.

Az énekesnő sosem épp visszafogott külsejéről volt híres, előszeretettel mutogatja formás fenekét és kerek melleit. A szabálykövetőnek nem mondható énekesnő legutóbb nagyon túllőtt a célon. Rita nem szerette volna kihagyni a 30. születésnapját a koronavírus miatt, így egy szűk körű bulit tartott, ám ezzel rengeteg szabályt megszegett, amiért 4 millió forintos bírságot kapott.