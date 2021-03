Judy szerencsére ma már jól van, feleség és egy gyönyörű kislány édesanyja. Maja a család szerint Judy kiköpött mása, a kislány azonban nem csak külsőleg, hanem személyiségében is anyukájára ütött, főleg, ami optimizmusát illeti.

Erre a legjobb példa, amikor ötéves korában véletlenül meglátta a balesetről készült dokumentumfilmet, majd egy negyedóra múlva odajött hozzám könnyes szemekkel, és azt mondta: „Anya, annyira örülök, hogy nem haltál meg. Akkor most más lenne az anyukám!" Imádom, hogy meg sem fordult a fejében, hogy ő meg sem született volna

- mesélte az énekesnő a Borsnak.

Judy már szinte nem is emlékszik 22 évvel ezelőtti arcára. Úgy gondolja, hogy az autóbaleset sorsszerű volt és ez kellett, hogy a testképzavaros, csak a külsőségekkel foglalkozó lányból érett gondolkodású nő legyen.

Megtanított elfogadni, megszeretni magam, és nem elveszni a felszínes dolgokban. Persze ma is fontos a külsőm, és két kép közül én is az előnyösebbet posztolom, de ennyi. Engem nem érdekel a mai retusvilág, a nem létező Insta-tökéletesség, egészen máshol tartok."

Judy imád anyuka lenni, hálás családjáért és tud örülni az élet apró örömeinek is. Bármi is történjék, belé kódolva van az optimizmus. Bár a színpad már nagyon hiányzik neki, legalább bepótolja most azokat a teendőket, melyekre az elmúlt években nem volt ideje.