Pásztor Gyula, Anna nevelőapja nemrég örökölt egy tanyát, amit most az énekesnőnek ajándékoz.

"Néhány hete egy fantasztikus hírrel lepett meg, ugyanis nemrég örökölt egy tanyát, amit az én nevemre írat. Ez most nekem a kapaszkodó, mert mióta az eszemet tudom, albérletből albérletbe költöztem, ráadásul már két kicsi gyerekem is van, ez nem könnyű. Most legalább tudom, bármi is történjen, van valami stabilitás, biztonság mögöttünk, amihez lehet nyúlni, ha szükséges. A járvány miatt alig volt bevételem, kölcsönökből éltem a gyerekeimmel egy albérletben, sokat tanultam ebből, és tudom, hogy az előre gondolkodás a legfontosabb, hogy ne legyek soha többet ilyen nyomasztó helyzetben" - mondta a Ripostnak Anna.