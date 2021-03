Szandi nemrég egy újabb képpel bizonyította a közösségi oldalán, hogy kifogástalan alakkal rendelkezik, amelyért persze kőkeményen meg is dolgozik.

Szandi mindig be tudja bizonyítani, hogy a kor csak egy szám.

Az énekesnő nemrég feltöltött fotója is alátámasztja ezt, hiszen szexi alakja és gyönyörű lábai is láthatóvá válik a képen. Továbbá az is jól látszik, hogy Szandi nem bízza a véletlenre az alakját, rendszeresen sportol és egészségesen táplálkozik.

A rajongóknak természetesen odavannak a háromgyermekes édesanya fotójáért, de ezen nem is csodálkozunk.