Meglehetősen intenzív hét lesz a mostani – égi és földi szempontból egyaránt. Március 28-án este kicsúcsosodik a Telihold, így ezután már a Fogyóhold hatásaival kezdünk neki a jövő hétnek. Addig is tegyük a dolgunkat, járjunk végére a függőben lévő ügyeknek, s aki bátor, új fába is vághatja a fejszéjét. Vasárnap reggeltől szépen lassan elkezdhetjük elengedni azokat a nyavalyáinkat, amiket magunkkal cipelünk jó ideje. Bármi történjék, amire nem számítunk, ne kezdjünk el aggódni, mert a különféle események nem okoznak jelentős kiesést vagy bonyodalmat, de tapasztalatszerzésnek kiválóak lesznek.

2021. március 22., hétfő a ♋ban (Növő hold, Rák)Ez egy olyan nap, amikor nem érdemes kapkodni, sietni, de a passzivitás is kerülendő. Elsősorban a saját feladatainkkal törődjünk. A kitűzött célokhoz tartsuk magunkat. Kezdeményezzünk békülési folyamatokat.

2021. március 23., kedd a ♋ban (Növő hold, Rák)A lassan, de biztosan közelgő Telihold hatásai már érződnek, nem szabad haragra gerjedni, vitákat kezdeményezni. Inkább kevesebb feladatot vállaljunk, de azok legyenek jól megtervezettek és kivitelezettek.

2021. március 24., szerda az ♌ban (Növő hold, Oroszlán)Kizárólag régi ügyekkel foglalkozzunk, újba ne kezdjünk már Telihold előtt. Keressük más emberek társaságát, legyünk a családdal, beszéljünk meg időpontot online csevegésre és eszmecserékre.

2021. március 25., csütörtök az ♌ban (Növő hold, Oroszlán)Kihívásokkal teli nap, új dolgokba is érdemes kezdeni. A leterheltség garantált. Estére elfáradunk, de lesz bennünk elégedettség. Mivel ma mindent lehet, csak bulizni és örömünnepet ülni nem... szűk körben keressük a boldogságot.

2021. március 26., péntek az ♌ban (Növő hold, Oroszlán)Leterhelő nap, hiszen folyamatosan több lesz mindenből: erőből, akaratból, vitákból. Elsősorban arra kell fókuszálni, ami a mi saját feladatunk, problémánk! Muszáj magabiztosnak lenni, ellenkező esetben elveszíthetjük a fonalat.

2021. március 27., szombat a ♍ben (Növő hold, Szűz)Összességében mozgalmas, energikus nap, reménnyel és vágyakozással, de csapdát is rejt. Ha túlzottan akarunk valamit, az épp az ellenkező eredményt hozhatja. Csak olyasmit érdemes csinálni, amiről tudjuk, hogy visz valahová.

2021. március 28., vasárnap a ♎ben (Telihold, Mérleg)Telihold napja. Javallott elkerülni a bonyodalmakat, vitás helyzeteket, így a béke garantált. Mennél valamerre? Menj, de ne lépj át határokat. Gondolkodj és tudatosan cselekedj, bármi legyen a titkos vágyad.