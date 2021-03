Februárban derült ki, hogy Kim Kardashian és Kanye West válnak. A családtagok eddig hallgattak, ám most Kim anyja, Kris Jenner egy rádióműsorban nyilatkozott. A 65 éves hatgyermekes édesanya azt mondta a műsorvezetőknek, hogy csak azt akarja, hogy lánya boldog legyen:

"A családunkban az a jó, hogy egymás mellett vagyunk és támogatjuk és nagyon-nagyon szeretjük egymást. Egyetlen célom van, hogy a gyermekeim boldogok legyenek."

Kris bevallotta, nem tudja, hogy Kim és Kanye válása a Keeping Up The Kardashians végét is jelenti-e.

"Azt hiszem, ez egy privát dolog. Kim ezt a maga idejében a saját családjával akarta kezelni, de amikor úgy érzi, biztos, hogy elmondja azt, amit el kell mondania" - mondta a sztár édesanyja.